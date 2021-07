10 Galéria Zdroj: TASR/Róbert Fritz SVET O SLOVENSKU: Zavreté hranice s Českom sú ako zlý vtip Betónové zátarasy na menších slovensko-českých hraničných prechodoch poriadne rozzúrili nielen bežných ľudí, ale aj starostov tamojších obcí. 7. júl 2021 MI Svet o Slovensku

10 Galéria Zdroj: TASR/Róbert Fritz

Životy ľudí na česko-slovenskom pohraničí sú úzko previazané. Hranicu prakticky nevnímajú a potrebujú cez ňu voľne prechádzať, aby mohli chodiť do práce, domov, za príbuznými, či na chalupu. Rozhodnutie slovenskej vlády uzatvoriť menšie hraničné priechody tak doslova rozvrátilo životy stoviek tamojších obyvateľov naruby.

Zlý vtip

Najhoršie situáciu vnímali v obciach Strání a Moravské Lieskové. Hoci ich delí štátna hranica, obe na seba prakticky plynule nadväzujú a životy ich obyvateľov sú previazané. Z centra Strání do centra Moravského Lieskového je to len 12 kilometrov.

Po zatarasení tamojšieho hraničného prechodu tak ľudia mali využívať prechod Starý Hrozenkov/Drietoma vzdialený 65 kilometrov. To je, pochopiteľne, pre miestnych obyvateľov nemysliteľné.

„Tomuto hovorím zlý silvestrovský vtip. Ale bohužiaľ, nie je 31. december,“ cituje český portál Blesk starostu obce Strání Antonína Popelku.

Starosta vysvetľuje, že betónové zátarasy na česko-slovenskej hranici bránia ľuďom dostať sa domov a do práce. Mnohí obyvatelia Strání jazdia do zamestnania do Nového Mesta nad Váhom a naopak, ľudia z Moravského Lieskového pracujú na Morave. Dopravne sú úplne odkázaní na prechod, ktorý slovenská polícia teraz zatarasila.

„To je cesta prvej triedy a nie nejaká lesná cesta. Nikdy v dejinách sa ešte nestalo, aby bola uzatvorená,“ dodal nahnevaný starosta.

Vláda cúvla

Hegerova vláda týmto protipandemickým opatrením sleduje snahu dôkladne kontrolovať registráciu v systéme eHranica i COVID pasy. Po vlne protestov, ktoré sa na niektorých miestach skončili aj potýčkou s policajtami, napokon vláda cúvla.

„Postupne sa budeme snažiť otvárať uzavreté hraničné prechody tak, aby bola zároveň zabezpečená kontrola protiepidemických opatrení,“ cituje Blesk slová slovenského ministra vnútra Romana Mikulca.

Betónové zátarasy by mali zmiznúť do nedele. Znechutenie ľudí však zrejme bude mať dlhšie trvanie. Starostovia dotknutých obcí namietajú, že slovenská vláda ich nijako vopred neinformovala, čo sa bude diať a nemohli sa tak na novú situáciu pripraviť.

