Hamranov ODKAZ všetkým: Buďte pri prípade v Miloslave zdržanliví, máme nové informácie!

Majú nechať pracovať policajtov, ktorí sa prípadu intenzívne venujú. Predčasné závery a eskalovanie napätia podľa neho vyšetrovanie sťažuje. Stanovisko Hamrana zverejnila polícia na sociálnej sieti.

Hamran sa podľa vlastných slov o incident intenzívne zaujíma a komunikuje o ňom priamo s riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava. „V súčasnom štádiu vyšetrovania Policajný zbor už disponuje informáciami, ktoré nemá k dispozícii široká verejnosť, politici a ani médiá,“ tvrdí.

Konanie v prípade napadnutia dievčaťa sa podľa Hamrana momentálne nachádza v štádiu, keď nie je možné poskytnúť bližšie informácie. „Chcel by som širokú verejnosť ubezpečiť, že tak ako v iných prípadoch, aj v tomto postupujeme striktne v medziach zákona a bez ohľadu na postavenie rodičov všetkých zainteresovaných mladistvých osôb,“ poznamenal. Hamran deklaruje, že sa k prípadu vyjadrí osobne, hneď ako mu to procesná situácia umožní.

Dievča mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove jej kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15– a 16-ročné deti. Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti.

Polícia pre incident v Miloslavove začala trestné stíhanie vo veci lúpeže. Zároveň nevylúčila, že môže dôjsť k prekvalifikovaniu skutkovej podstaty trestného činu.

