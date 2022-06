Zdroj: TASR Harabin ohlásil prezidentskú kandidatúru: Ak by som to neurobil, všetko o mne by boli PRÁZDNE REČI Harabin podrobne vysvetlil, prečo zabojuje o post hlavy štátu. 28. jún 2022 Monika Hanigovská Politika

Zdroj: TASR

Bývalý šéf Najvyššieho súdu a exminister spravodlivosti Štefan Harabin je zatiaľ jedinou známou osobou, ktorá verejne ohlasuje svoju kandidatúru na prezidenta slovenskej republiky.

Harabin sa svojimi cieľmi netají. „Naštartoval som prezidentskú kampaň,“ najprv ohlásil vo videu, ktoré sám zdieľal na Facebooku.

Vraví, že to musí urobiť

O svojich ambíciách prezradil viac na sociálnej sieti Telegram: „Mnoho ľudí sa pýta, či budem kandidovať. Ja hovorím, že za danej situácie musím kandidovať. Pokiaľ by som nekandidoval, tak všetko, čo rozprávam o Slovensku, o záchrane štátnosti, suverenity, právneho poriadku a slovenského národa, by z mojej strany boli iba prázdne kritické reči.“ Upozorňuje na to portál aktuality.sk.

Harabin sa rozhovoril aj v televízii Slovan, kde vysvetlil, že by „nekupčil“ s politickými stranami a hájil by práva Slovákov. „Keby som bol prezident, nič iné by ma nezaujímalo, len blaho občanov,“ dodal.

