Zdroj: TASR/Dano Veselský Zmráka sa nad Matovičom? Premiér nevylúčil ODVOLANIE ministra financií! Vyhrotené vzťahy medzi SaS a OĽaNO už takpovediac znemožnili štandardné fungovanie koalície. Obe strany si cez médiá posielajú odkazy a navzájom sa ignorujú. Zakročí premiér Eduard Heger? 28. jún 2022 ELA Správy Politika

28. jún 2022 ELA Správy Politika Zmráka sa nad Matovičom? Premiér nevylúčil ODVOLANIE ministra financií! Vyhrotené vzťahy medzi SaS a OĽaNO už takpovediac znemožnili štandardné fungovanie koalície. Obe strany si cez médiá posielajú odkazy a navzájom sa ignorujú. Zakročí premiér Eduard Heger?

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Premiér Eduard Heger podľa denníka SME nevylúčil odvolanie ministra financií Igora Matoviča.

„Som premiér štvorkoalície OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí. Mojím cieľom je, aby táto koalícia dovládla do konca volebného obdobia. Do toho venujem všetko úsilie,“ dodal Heger.

O budúcnosti v koalícii budú na straníckej úrovni rokovať SaS aj OĽaNO.

Strana SaS sa 6. júla rozhodne, či bude pokračovať v koalícii a za akých podmienok tak urobí. Vyhlásil to Richard Sulík aj s ďalšími ministrami SaS po rokovaní vlády.

„Situácia je vážna, najmä po udalostiach z posledných týždňov. Nechceme prijať zbrklé rozhodnutie, ale nevieme si predstaviť vrátiť sa len tak na koaličné rady a tváriť sa, že sa nič nestalo,“ vyhlásil Sulík.

SaS ohlásila zvolanie mimoriadnej republikovej rady na 6. júla., kde sa má rozhodnúť, ako bude SaS pokračovať v koalícii. Mimoriadne predsedníctvo zvolalo následne aj OĽaNO. To, že je situácia v koalácii naozaj vážna, priznal aj Matovič.

Ten tvrdí, že dostal za štyri dni od SaS 354 útokov. „To už bolo príliš veľa aj na mňa. To boli týždne obrovskej nenávisti a útokov voči nám,“ poznamenal. Ak by osud koalície stál na jeho odchode alebo odchode ministra Sulíka, Matovič by zvážil čokoľvek.

Mal by premiér odvolať I. Matoviča?



Áno Nie

Zdroj: Dnes24.sk