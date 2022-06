Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Motoristov čakajú veľké ZMENY! Čo treba vedieť k NOVÝM tabuľkám s EČV? Ušetrené peniaze a zjednodušené prepisy medzi okresmi. Novela, ktorá vstúpi do platnosti už o niekoľko mesiacov, výrazne zjednoduší život tisícom slovenských motoristov. 25. jún 2022 Magazín

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Pojem ŠPZ (štátna poznávacia značka) sa síce už niekoľko rokov nepoužíva, no „ešpézetka“ natoľko zľudovela, že aj dnes tak evidenčné číslo vozidla (EČV) volá množstvo ľudí.

Tri podoby tabuliek

Od osamostatnenia sa na Slovensku doteraz používali tri typy tabuliek. Najstarší typ sa skladal z troch písmen – skratka kraja a poradie od A po Z, po ktorých nasledovali zväčša štyri číslice. Ako sa zvyšoval počet vozidiel na našich cestách, tento model postupne prestával dostačovať.

Pred vstupom do EÚ dopravné inšpektoráty vydávali druhý typ tabuliek. Ten tvorili dve písmená označujúce okres evidencie vozidla a slovenský znak nasledovaný trojicou čísel.

Značka bola zakončená dvoma poradovými písmenami. Od roku 2004 je na ľavej strane značky aj znak EÚ a označenie SK.

Každý zo 79 slovenských okresov tak má svoju skratku aj na EČV. V niektorých okresoch sa však rapídne zvyšuje počet registrovaných áut a tak okrem primárnych skratiek vznikli aj akési „náhradné“ možnosti. Vidíme to napríklad v Bratislave, ktorá začínala tabuľkami so skratkou BA, po ich vyčerpaní sa prešlo na BL a dnes sú vydávané značky začínajúce písmenami BT.

Veľké zmeny

Aj tomuto značeniu čoskoro odzvoní. Novela, ktorá vstúpi do platnosti 1. januára 2023, totiž výrazne zmení život motoristov. Tvar dve písmena, tri čísla a dve písmená ostane zachovaný, no na tabuľkách vydaných po tomto termíne už prvé dva znaky nebudú označovať skratku okresu.

To so sebou prinesie aj zjednodušenie pri kúpe a predaji vozidla a s ním spojeného prepisu. Tabuľky budú totiž prenosné z pôvodného majiteľa na nového, bez ohľadu na okres trvalého pobytu. Pokiaľ sa vám však vaše číslo na „ešpézetke“ páči, tabuľky si jednoducho necháte. Následne budete mať rok na to, aby ste požiadali o ich pridelenie k novému vozidlu. Zjednodušene povedané, obľúbené číslo si už budete môcť nechať doživotne. Novému majiteľovi bude v tomto prípade automaticky vystavené nové EČV.

TIP: Vodiči so „starými“ EČV nebudú musieť po 1. januári 2023 žiadať o ich výmenu.

Doterajšie evidenčné čísla s označením okresov ostávajú v platnosti. Zmenený formát tabuliek bude platiť pre novo registrované vozidlá.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk