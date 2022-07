14 Galéria Instagram.com/canadiensmtl Zdroj: Instagram.com/njdevils/ Historický MOMENT pre slovenský hokej: JEDNOTKOU draftu NHL je Slafkovský, Nemec dvojkou! FOTO Tomu sa povie noc snov! Juraj Slafkovský sa stal historicky prvým Slovákom, ktorého si kluby zámorskej hokejovej NHL vybrali z prvého miesta draftu. A to nie je všetko. Hneď za ním ako druhý v poradí bol ďalší Slovák obranca Šimon Nemec. Dnes o 07:24 han Hokej

Dnes o 07:24 han Hokej Historický MOMENT pre slovenský hokej: JEDNOTKOU draftu NHL je Slafkovský, Nemec dvojkou! FOTO Tomu sa povie noc snov! Juraj Slafkovský sa stal historicky prvým Slovákom, ktorého si kluby zámorskej hokejovej NHL vybrali z prvého miesta draftu. A to nie je všetko. Hneď za ním ako druhý v poradí bol ďalší Slovák obranca Šimon Nemec.

V noci na piatok po Slafkovskom siahol z najvyššej pozície Montreal Canadiens. Osemnásťročný krídelník tak prekonal doterajší rekord Mariána Gáboríka, ktorého si v roku 2000 vybrala z prvého miesta Minnesota Wild.

Jeho zápis prekonal aj obranca Šimon Nemec, po ktorom siahli z 2. miesta New Jersey Devils. Arizona získala z 3. miesta amerického centra Logana Cooleyho a až ako štvrtý prišiel na rad preddraftový favorit Shane Wright, ktorý putuje do Seattlea.

Slová jednotky

„O tom, že by som mohol byť jednotka som sa dozvedel niekedy po majstrovstvách sveta a po NHL Scouting Combine. Nevedel som, čo očakávať, ale keď som počul ako Kent Hughes vyslovil, že si vyberajú hráča zo Slovenska, tak som bol, že ´wow´,“ povedal Slafkovský priamo v dejisku draftu, montrealskej hale Bell Centre. Vzápätí mu vo videu zablahoželal k prvému miestu a zaželal všetko dobré do kariéry Zdeno Chára.

„Je to neuveriteľná legenda slovenského hokeja. Myslím si, že u nás ľudia určite šalejú, i keď je hlboká noc,“ dodal Slafkovský.

„Naozaj sme si dobre naštudovali všetkých hráčov a dospelo to k tomuto rozhodnutiu. Splnil všetky naše požiadavky,“ uviedol po výbere generálny manažér Montrealu Kent Hughes. Výberu Slafkovského z 1. miesta naznačovalo aj jeho štvrtkové rané stretnutie (miestneho času) so zástupcami rekordného víťaza Stanleyho pohára.

Šokujúca dvojka

Krátko na to prišiel ďalší slovenský šok, keď pri výbere New Jersey padlo Nemcove meno a ten sa stal najvyššie draftovaným obrancom zo Slovenska. Zároveň je celkovo šiesty bek spod Tatier, ktorého si vybrali kluby NHL v 1. kole a prvý od roku 2005.

„Je to veľké prekvapenie, pretože všetci hovorili, že budem štvrtý, piaty alebo šiesty. No byť druhý celkovo je úžasné. Som naozaj nadšený a nemôžem tomu uveriť,“ povedal krátko po drafte Nemec. Osemnásťročný obranca sa stretol s predstaviteľmi „diablov“ na NHL Combine v Buffale, kde ich presvedčil o svojich schopnostiach.

„Bol som trochu nervózny, ale vedel som, že New Jersey má veľa centrov a potrebovali obrancu,“ uviedol pre klubovú stránku.

Súboj pre Slováka

Od prvých oficiálnych prognóz pre draft 2022 odborníci pasovali do pozície očakávanej jednotky práve Wrighta. Kanadský útočník však v draftovej sezóne 2021/2022 nežiaril tak, ako skauti predpokladali a do hry o post jednotky sa dostali aj americký útočník Logan Cooley, no najmä Slafkovský.

Toho odborníci dlhodobo považovali za adepta na prvú desiatku draftu, no do úvah o najvyššie pozície sa dostal po mimoriadne vydarených ZOH v Pekingu. Na prvej veľkej akcii v drese slovenského tímu pomohol k historickému bronzu 7 gólmi v 7 zápasoch a stal sa najproduktívnejším hráčom aj najlepším strelcom, pričom získal aj prestížne ocenenie pre najužitočnejšieho hráča turnaja.

Po návrate do fínskeho klubu TPS Turku pravidelne nastupoval v A-mužstve, s ktorým sa dostal do finále najvyššej súťaže. Na MS vo Fínsku sa opäť zaradil k lídrom slovenského tímu a s 9 bodmi (3+6) bol jeho najproduktívnejší hráč. Slafkovského prognózoval ako jednotku krátko pred draftom renomovaný novinár Bob McKenzie. TASR pripomína, že McKenzie sa v odhade draftovej jednotky nepomýlil ani raz od roku 2009.

Nemec sa v rebríčkoch dlhodobo pohyboval okolo 5. miesta. V sezóne 2021/2022 potvrdil, že je už etablovaný v mužskom hokeji, keď štartoval na ZOH aj MS, pričom celú sezónu odohral v prvej obrannej dvojici v Nitre, s ktorou sa dostal do extraligového finále.

Tretí medzi top

Osemnásťročný útočník Mešár odohral uplynulú sezónu v HK Poprad, v 37 dueloch základnej časti nazbieral 16 bodov (8+8), v šiestich stretnutiach play off pridal tri góly a asistenciu. V slovenskej extralige odohral aj predchádzajúcu sezónu a získal 18 bodov (6+12) v 51 štartoch.

Vlani reprezentoval Slovensko na juniorskom šampionáte a v príprave si už pripísal štarty aj v Áčku. V preddraftových rebríčkoch sa jeho meno vyskytovalo na pomedzí 1. a 2. kola. MacKenzie ho vo svojej prognóze zaradil na 30. miesto. Mešárovi vo vyhliadkach pre draft nepomohli zdravotné problémy s ramenom, ktoré ho obmedzovali nielen v extralige, ale zmarili mu aj štarty v reprezentačnom tíme do 18 rokov.

Zaujal nedávno

Fyzicky však zaujal na preddraftovom stretnutí hráčov s vysokou šancou na výber v prvom kole – tzv. draft combine. Absolvoval viacero rozhovorov a priznal, že najväčší záujem cítil z Arizony, Tampy Bay a Buffala. Nakoniec zamieril do Montrealu a stal sa tretím Slovákom v prvom kole, čo je najväčší počet hráčov z krajiny medzi elitnými výbermi. Doteraz sa päťkrát v histórii stalo, že si kluby v prvom kole vybrali dvoch slovenských hokejistov, naposledy v roku 2005.

„Je to šialené, som rád, že idem do Montrealu, kde je aj Juraj,“ uviedol na drafte.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: YouTube.com

14 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: TASR/Dnes24.sk