Vysoké Tatry už nebudú ZADARMO: Od návštevníkov sa bude vyberať VSTUPNÉ Oddýchnuť si v lone prírody bude možné až po zaplatení poplatku. 7. júl 2022 Monika Hanigovská

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Za vstup do Tatranského Národného parku (TANAP) budeme vyťahovať peňaženky. Poplatkom sa nevyhnú nielen novomanželia, ktorí túžia po pekných fotkách, horskí vodcovia či napríklad športovci, ale ani bežní turisti bažiaci po relaxe. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

Tento rok odštartuje novinka ešte na dobrovoľnej báze, no je otázkou krátkeho času, kedy vás do Tatier bez toho nepustia.

Vstupenka do Tatier

Ročne si to po cestičkách vyšliape až štyri milióny turistov, a tento nával vyžaduje údržbu. „Peniaze budú účelovo viazané. Budú použité do zlepšenia turistickej infraštruktúry – stavu chodníka v Tatrách,“ ozrejmil riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko. Vstupenku zoženiete cez aplikácie, platobné brány a čítačku s QR kódom.

Riaditeľ TANAP-u sa domnieva, že by postačilo, keby sa pri takejto návštevnosti vyberalo euro. No už teraz sa rysuje cenník, ktorí ukazuje väčšie cenové rozpätie.

Aj 100 eur

Poplatok za preteky je spoplatnený sumou od 4 do 20 eur na osobu, nevesta či fotograf zaplatia za návštevu Tatier 100 eur. Poplatok sa dotkne aj horských vodcov, ktorí budú chcieť vystúpiť na permity, čiže vstupy na končiare. Ako informuje TANAP, jeden cenník už vstúpil do platnosti, môžete si ho môžete pozrieť TU. No ako informuje portál tvnoviny.sk, na druhé spoplatnenie si ešte počkáme.

„Ľudia budú hundrať na všetko, ale je to naozaj rodinné striebro, aj to striebro niečo stojí,“ odkazuje verejnosti riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.

Zdroj: Dnes24.sk