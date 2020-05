Hokejisti Michaloviec spoznali mená koučov: Na východ zamierili aj bývalí reprezentanti!

View this post on Instagram

Dnešným dňom sa vedenie HK Dukla Ingema Michalovce dohodlo na pokračovaní spolupráce s trénerom Miroslavom Chudým, ktorý povedie Duklu aj v nasledujúcej sezóne. • K zmene došlo na pozíciách asistentov, kde trénerský tím v sezóne 2020/2021 doplnia ako asistenti Ivan Droppa a Juraj Faith. • Spolu sme DUKLA✊🏼🦊 • #hkduklaingemamichalovce #michalovce #tipsportliga