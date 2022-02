Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Hokejisti vyzvú na olympiáde ako prvých Fínov: Za zlatom ich povedie KAPITÁN Hrivík Zverenci Craiga Ramsayho vstúpia do olympijského turnaja proti Fínsku dnes o 9.40 SEČ v hale National Indoor Stadium. 9. február 2022 han Hokej

9. február 2022 han Hokej Hokejisti vyzvú na olympiáde ako prvých Fínov: Za zlatom ich povedie KAPITÁN Hrivík Zverenci Craiga Ramsayho vstúpia do olympijského turnaja proti Fínsku dnes o 9.40 SEČ v hale National Indoor Stadium.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Slovenskí hokejisti sa naposledy stretli s Fínskom pred takmer tromi rokmi. Na majstrovstvách sveta v Košiciach v roku 2019 s nimi prehrali 2:4 a so severanmi majú horšiu aj vzájomnú bilanciu. V 35 dueloch zvíťazili len sedemkrát, tri zápasy sa skončili nerozhodne a v 25 dokázali triumfovať severania.

Slovensko zdolalo Fínsko naposledy v roku 2017 na turnaji Euro Hockey Challenge v Bratislave 3:2. „Suomi“ budú vo štvrtok prvým súperom Slovenska na ZOH v Pekingu v základnej C-skupine a posledný triumf spred piatich rokov zažili zo súčasného kádra obrancovia Peter Čerešňák, Michal Čajkovský i Martin Gernát a útočník Libor Hudáček.

Severania aj potom

Druhý zápas odohrajú Slováci na druhý deň, 11. februára nastúpia v rovnakom čase proti Švédsku, tentokrát vo Wukesong Sports Centre. Účinkovanie v základnej skupine uzavrú súbojom s Lotyšskom 13. februára o 5.10 SEČ, opäť v National Indoor Stadium. „Mnohí riešia, koho máme na začiatku, koho na konci, mne to je jedno. Takto to je a nenavyberáme si. Fíni aj Švédi sú top tímy a dobre nás preveria,“ povedal obranca Peter Čerešňák.

V kádri trénera Jukku Jalonena je až 15 tridsiatnikov, pričom tím má vekový priemer 30,5 roka. Najmladším hráčom Suomi je 26-ročný útočník Hannes Björninen, najstarší je 37-ročný Valtteri Filppula, ktorý má za sebou vyše 1 200 zápasov v NHL a na otváracom ceremoniáli v Pekingu niesol vlajku svojej krajiny. Veľkou oporou mužstva je aj obranca Juuso Hietanen, pre ktorého je olympiáda v Pekingu už tretia v kariére.

Deväť jeho spoluhráčov má za sebou jednu olympijskú skúsenosť. V tíme figuruje aj kapitán majstrov sveta z Bratislavy a Košíc 2019 Marko Anttila, ktorý však mal po prílete pozitívny test na koronavírus a do utorka bol v izolačnom hoteli.

„Poznám niektorých hráčov, ktorí hrajú so mnou vo Švajčiarsku, ostatní sú doplnení z KHL. Majú obrovskú kvalitu. My sa na to budeme musieť pripraviť a musíme si kontrolovať úvod zápasu. Musíme hrať rýchly hokej a verím, že sa nám to na tomto úzkom klzisku bude dariť,“ uviedol obranca Martin Gernát.

Kto to bránky?

Tréner brankárov Ján Lašák ešte nechcel po utorňajšom tréningu prezradiť, kto dostane prednosť v bránke, no TASR to vychádza na Branislava Konráda, ktorý sa po ťažkom zranení vrátil vo forme do bránky Olomouca, predtým bol kľúčovou postavou tímu v augustovej kvalifikácii.

Otázny je štart Mareka Ďalogu, ktorý na tréningu utrpel svalové zranenie v dolnej časti tela a jeho stav sa bude posudzovať na dennej báze. Stredajší tréning však neabsolvoval.

Realizačný tím po ňom oznámil kapitána tímu, rovnako ako v augustovej kvalifikácii bude mať „céčko“ na drese Marek Hrivík. Jeho asistenti budú Peter Cehlárik a Peter Čerešňák.

C-skupina ZOH Peking:

SLOVENSKO – Fínsko /10. februára 9.40 SEČ, National Indoor Stadium/

predpokladaná zostava SR: Konrád (Rybár) – Čajkovský, Čerešňák, Marinčin, Nemec, Gernát, Kňažko, Rosandič – Jurčo, Hrivík, Cehlárik – Kelemen, Hudáček, Pospíšil – Daňo, Krištof, Holešinský – Slafkovský, Roman, Regenda.

