Hokejový kanonier zo Spiša mení kluby: Z Česka si vystrieľal zmluvu až do KHL!

⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡ Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил однолетнее соглашение со словацким нападающим Либором @liborhudacek Гудачеком (07.09.1990, 175/75, хват правый). В минувшем сезоне форвард выступал в чешской Экстралиге за «Либерец» в 50 матчах набрав 60 (31+29) баллов за результативность. В КХЛ в активе Гудачека 151 игра за братиславский «Слован» и 58 (26+32) набранных очков. Нападающий имеет большой опыт выступлений за национальную команду Словакии на чемпионатах мира. В свитере сборной своей страны на мировых первенствах Гудачек провел 44 поединка, отметившись 21 (8+13) очком. Мы рады приветствовать Либора в Стае и желаем успешного сезона!