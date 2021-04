Hudobný svet sa ponoril do smútku: Zomrela členka populárnej skupiny! Mala len 45 rokov

„Naša milovaná sestra Barby zomrela po krátkej chorobe. V tejto chvíli nebudeme robiť žiadne ďalšie vyhlásenia, pretože všetci stále smútime,“ píše sa na Instagrame skupiny.

„Barby bude všetkým strašne chýbať a my ju budeme niesť v našich srdciach a spomienkach navždy. Ďakujeme za vaše myšlienky a modlitby,“ stojí ešte v statuse a rodina pridáva veľké poďakovanie tým, ktorí si tiež uctili pamiatku speváčky.

Skupina zažila najväčšiu slávu po roku 1994, kedy sa deväť súrodencov stalo ikonou vtedajšej hudobnej scény. V roku 2000 však prišlo k rozpadu, keď kapelu opustili Kathy a John. O dva roky neskôr ich nasledovala aj nebohá Barby.

Aké boli ich hity: An Angel, I Can't Help Myself, Fell in Love with an Alie.