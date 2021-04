Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj Experti vyrátali, koľko sme MINULI na antigénové testy: Stačilo by to na DESAŤ nemocníc! Pandémia koronavírusu urobila mnohým škrt cez rozpočet, ale odborníci na dáta sa pozastavaili pri sume, ktorú sme vynaložili na antigénové testovanie. Čo zistili? 22. apríl 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska

22. apríl 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska

Experti vyrátali, koľko sme MINULI na antigénové testy: Stačilo by to na DESAŤ nemocníc! Pandémia koronavírusu urobila mnohým škrt cez rozpočet, ale odborníci na dáta sa pozastavaili pri sume, ktorú sme vynaložili na antigénové testovanie. Čo zistili?

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Analytici z Dát bez pátosu si tentoraz posvietili na porovnanie troch krajín. Okrem Slovenska aj na našich susedov, Česko a Maďarsko. Na záver si nechali celkovú čiastku, ktorá sa „dala“ na celoplošné testovania.

Sme do počtu

Špecialisti zo spomínanej stránky si zobrali do parády dve naše susedné krajiny a uviedli, že majú dva rôzne príbehy, kým my sme len do počtu. „Česko a Maďarsko sú a už aj zostanú na čele rebríčka podľa počtu úmrtí na počet obyvateľov na 1 milión. Poradie si vymenia a náš južný sused sa potiahne bližšie k 3-tisíc a určite túto hranicu prekoná. Slovensko je v rovnakej definícii na počte 2 500 a sme spolu s Českom a Maďarskom v TOP 5 (mimo malých krajín pod 1 mil. obyvateľov). Ale my vykazujeme úmrtia s oneskorením a dnes ich máme denne viac ako dvakrát tak veľké Česko,“ píšu analytici na Facebooku.

Zaujímavým zistením Dát bez pátosu je, že: „Maďari robia asi len tretinu PCR testov oproti Čechom. Maďarsko vykázalo len asi polovicu počtu infikovaných pri nižšej pozitivite. Slovensko testuje ešte menej ako Maďarsko, ale náš hlavný hygienik do septembra tvrdí, že testujem dosť.“

U nás antigény

Na Slovensku testujeme vo veľkom. Lenže, prevažne antigénmi, ktorých sme do dnešného dňa spotrebovali takmer 30 miliónov! „Slovensko odchytilo stotisíce infekčných a zabránilo, aby šírili vírus po krajine, čím zabránili tisícom úmrtí, oslávilo v uniformách II. SNP, spustilo atómovú zbraň a napriek tomu, že bývalý minister zdravotníctva hovoril o tom, že ostatné krajiny preberú náš koncept a budú náš úspešný príbeh nasledovať, nič sa nestalo. Našťastie pre nich,“ stojí v príspevku expertov na dáta.

Záver a výpočet

To „najlepšie“ si však nechali na samý záver. „Za sumu približne štvrť miliardy eur (ešte máme 20 miliónov testov na sklade) sme mohli mať desať takých nemocníc ako je nová nemocnica v Michalovciach,“ hlásia Dáta bez pátosu a uzavreli: „Stála 40 miliónov aj s parkoviskom. Ale nebudeme mať ani jednu.“

FOTO: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk