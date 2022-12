Zdroj: TASR/AP Humor ZACHRAŇUJE pred šialenstvom: Zelenskyj vtipkoval a prezradil, čo urobí, keď sa vojna SKONČÍ Internetom sa šíri video, v ktorom ukrajinský prezident hovorí vtip o tom, ako Rusko „bojuje“ s NATO. 14. december 2022 Správy Zo zahraničia

14. december 2022 Správy Zo zahraničia Humor ZACHRAŇUJE pred šialenstvom: Zelenskyj vtipkoval a prezradil, čo urobí, keď sa vojna SKONČÍ Internetom sa šíri video, v ktorom ukrajinský prezident hovorí vtip o tom, ako Rusko „bojuje“ s NATO.

Zdroj: TASR/AP

Vo videu sa ukrajinský prezident Zelenskyj rozpráva s moderátorom Davidom Lettermanom. Okrem iného povedal, že zmysel pre humor v súčasnosti zachraňuje Ukrajincov pred šialenstvom. Spomenul tiež, že postu prezidenta sa neplánuje vzdať, zostane ním až do porážky Ruska.

A čím tak Zelenskyj, ktorý je pôvodným povolaním herec, dabér, scenárista, televízny moderátor pobavil svet?

Rusko bojuje s NATO

Stretli sa dvaja ľudia z Odesy. Jeden druhému hovorí:

‚Tak, aká je situácia, čo sa hovorí?‘

‚Nuž čo, hovorí sa, že je vojna.‘

‚A aká vojna?‘

‚Rusko bojuje s NATO!‘

‚Naozaj?‘

‚Áno, áno, je vojna. Rusko bojuje s NATO.‘

‚A ako?‘

‚Nuž čo… 70 ruských vojakov padlo, skoro všetky rakety spotrebovali, veľa techniky je rozbitej, vyhodenej do vzduchu. Taká je situácia.‘

‚A čo NATO?‘

‚A čo NATO? NATO ešte neprišlo.‘

Humor pomáha

Portál Unian píše, že video vtipu, ktorý Zelenskyj rozpráva, sa okamžite začalo šíriť internetom a sociálnymi sieťami. Ukrajinci v komentoch spomínajú, že humor im naozaj pomáha v ťažkej situácii.

Pivo pri mori

Zelenskyj počas rozhovoru povedal, že chce byť prezidentom až do víťazstva Ukrajiny vo vojne. O ďalšej politickej budúcnosti zatiaľ nepremýšľal. Vie však určite, že po porážke Ruska by rád išiel k moru a dal si pivo.

Reláciu natáčali v kyjevskom metre. Počas rozhovoru ich prerušil letecký poplach. Moderátor sa zatváril znepokojene, no nik iný na to nereagoval. „Bohužiaľ, to znamená, že sa z vojny stal zvyk. Mnoho Ukrajincov si na ňu zvyklo… Pre mňa sú sirény ukazovateľom toho, že vojna sa neskončila,“ povedal ukrajinský prezident.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk