13. december 2022 ELA Zo Slovenska VAROVANIE meteorológov pred veľkým MRAZOM a snežením: Kde klesnú teploty až na -20 °C? Od utorkového večera až do stredajšieho (14. 12.) rána možno na severnom a strednom Slovensku očakávať veľmi nízke teploty.

Počas utorka zavládlo na našom území prevažne jasné až polojasné počasie. Práve vďaka dnešnému dňu máme pred sebou najchladnejšiu noc od začiatku zimnej sezóny.

Teploty už dnes klesali v dolinách a v kotlinách na –15 °C, avšak nasledujúca noc bude ešte chladnejšia a teploty poklesnú aj k -20 °C.

Silné mrazy

Od utorkového večera až do stredajšieho (14. 12.) rána možno na severnom a strednom Slovensku očakávať veľmi nízke teploty.

V regióne Oravy, Liptova, Turca i Tatier, na Horehroní, Spiši a na Gemeri môžu klesnúť až na –20 stupňov Celzia. Vo vydanej výstrahe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Pre spomínané oblasti platí od polnoci do 8.00 h zvýšená výstraha 2. stupňa, pre ďalšie lokality na strednom a severnom Slovensku vrátane regiónu Šariš na východe krajiny platí výstraha 1. stupňa.

„Očakávaná teplota od 21.00 h do 8.00 h môže dosiahnuť –15 až –19 stupňov Celzia,“ dodávajú meteorológovia. V priebehu stredy tiež avizujú riziko tvorby snehových jazykov a závejov na cestách severného a stredného Slovenska, na hrebeňoch Tatier takisto silný nárazový vietor.

Počas stredy začne snežiť

Zajtrajší deň prinesie na naše územie opäť prevažne oblačné až zamračené počasie a ešte počas predpoludnia sa nad naše územie začnú rozširovať od západu zrážky, informuje iMeteo.sk.

Najmenej zrážok sa očakáva na západnom Slovensku a najviac by malo napadnúť na strednom Slovensku a to opäť predovšetkým v horských oblastiach. Tu by mohlo pripadnúť aj okolo 5 cm snehu. Na zvyšku územia to bude len do 5 cm.

„Stredajšie sneženie tak nebude príliš intenzívne a nemalo by tak spôsobovať komplikácie v doprave, čo je podstatná informácia je to, že keďže zajtra počasie ovplyvní teplý front, tak ten zároveň do našej oblasti vtiahne aj teplejší vzduch,“ dodáva iMeteo.

Už v noci zo stredy na štvrtok sa nad naše územie bude natláčať teplá vzduchová hmota. Teplý vzduch prenikne najskôr do vyšších vrstiev atmosféry, čo spôsobí, že už v stredu večer na západe a vo štvrtok aj na ostatnom území hrozí mrznúci dážď.

