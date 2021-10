Zdroj: Facebook.com/Michal Sabo Ide to aj VKUSNE: Inšpirujte sa dušičkovým vencom a svietnikom ekoaktivistu Saba, FOTO Odpad, ktorý cintoríny vo veľkom produkujú, by sa dal jednoducho nahradiť lacnejšou a ekologickejšou alternatívou. Ekoaktivista Michal Sabo vám to ukáže. 29. október 2021 red . Magazín

29. október 2021 red . Magazín Ide to aj VKUSNE: Inšpirujte sa dušičkovým vencom a svietnikom ekoaktivistu Saba, FOTO Odpad, ktorý cintoríny vo veľkom produkujú, by sa dal jednoducho nahradiť lacnejšou a ekologickejšou alternatívou. Ekoaktivista Michal Sabo vám to ukáže.

Sviatok všetkých svätých (1. november) je dňom, kedy viac ako po iné dni v roku spomíname na svojich zosnulých blízkych. Na hroboch zapaľujeme sviečky, kladieme vence, vázy s kvetmi a iné „ozdoby“.

Vznešená tradícia, no zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko odpadu takto počas jediného dňa vyprodukujeme?

Odpad na hroboch

Spôsob, akým na Dušičky chodíme spomínať na zosnulých, je tiež vysoko neekologický. Vedeli ste že veľkokapacitný kontajner na cintoríne sa bežne zaplní za tri dni? Počas Dušičiek už za jediný deň!

Skončí v ňom každá vyhoretá sviečka v jednorazovom plastovom obale, umelé kvety a vence, ale aj kompostovateľný odpad. Všetko to spolu bez triedenia putuje na skládky.

Odpadu na cintorínoch sa pozrel na zúbok ekoaktivista Michal Sabo. V statuse na sociálnej sieti upozornil, že zhruba polovica celoročného cintorínskeho odpadu vzniká práve v období Dušičiek.

„Ľudia nemajú peniaze, aj tak investujú do hrobovej výzdoby (síce slovo výzdoba je zväčša výsmechom estetiky). Tie investície, keď spočítame, ide o nehorázne sumy = zbytočne vyhodené peniaze = zbytočný odpad. Pritom, dá sa to aj vkusne, aj zadarmo,“ upozorňuje mladý eko aktivista.

Nevyhadzujte peniaze

Odpad, ktorý cintoríny vo veľkom produkujú, by sa pritom dal jednoducho nahradiť lacnejšou a ekologickejšou alternatívou. Hovorí sa predsa, že začať treba od seba. Ako?

„V prvom rade – to je tá náročnejšia úloha – by sme sa mali seba spýtať (jednotlivci, spoločnosť), prečo máme potrebu nosiť blízkym na hroby haldy odpadu? Čo o našom vzťahu a kvalite spomienky hovorí, či zapálime jednu sviečku, alebo k nej pridáme i veniec, i ikebanu, i sádrového anjela a prečo chceme, aby tá svieca bola na batérie a nesvietila iba vo sviatočný večer, ale rovno celý týždeň? Pre koho to naozaj robíme?“ pýta sa Michal.

Vyrobte si sami

Ak neviete, čím iným by ste mohli na Dušičky ozdobiť hroby svojich blízkych, nechajte sa inšpirovať tipom od Michala. Jeho jednoduché návody na výrobu dušičkového venca a svietnika si zamilujete.

„Dnes som bol venčiť psa. Vzal som cestou zopár konárov, pridal čosi zo záhonu, zviazal jutovým špagátom a veniec bol za chvíľu hotový. Nie je dokonalý, ani súmerný, no je od srdca a kompletne kompostovateľný. Bez kovových drôtov a plastu, čistá príroda, ktorej predchádzal pokojný čas prežitý na čerstvom vzduchu namiesto naháňania sa v obchodoch za gýčovým brakom,“ podelil sa o tip Michal.

Ako vhodnú alternatívu k jednorazovým sviečkam pridal tip na vlastnoručne vyrobený svietnik. „Včeliu sviecu som uchytil do kamienkov v zaváraninovom pohári. Na ozdobu som použil zopár šípok. Bobkové listy a jeden list zo zeme som o hrdlo uviazal jutovým špagátom. Výrobná cena: 1,50 €. Čas potrebný na výrobu: 3 minúty,“ pochválil sa Michal s tým, že namiesto kamienkov môžete použiť aj piesok, mušle či kávovú usadeninu.

„Ak sa vám nechce dekorovať, sviečka vie sama stáť v lucerne. Pekné sú tiež sviečky plávajúce na hladine v miske s vodou, navyše v tomto prípade je vosk opäť použiteľný,“ dodal mladý ekoaktivista.

