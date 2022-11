Foto: Ingrid Polakovičová Ingrid vyrába netradičné TORTY: Zo syra a mäsa tvorí umelecké diela, FOTO V rozhovore s Ingrid Polakovičovou sa dozviete nielen to, po akom zážitku sa rozhodla začať s výrobou syrových tort. Prezradila aj, čo jej výtvory rozhodne obsahovať nemôžu. 17. november 2022 Jakub Forgács Magazín

17. november 2022 Jakub Forgács Magazín Ingrid vyrába netradičné TORTY: Zo syra a mäsa tvorí umelecké diela, FOTO V rozhovore s Ingrid Polakovičovou sa dozviete nielen to, po akom zážitku sa rozhodla začať s výrobou syrových tort. Prezradila aj, čo jej výtvory rozhodne obsahovať nemôžu.

Foto: Ingrid Polakovičová

Ingrid Polakovičová je rodená Detvanka, no už 36 rokov žije v Banskej Bystrici, kde aj pracuje. Hoci pracuje ako fundraiser (pozn. red.: zbiera finančné prostriedky) pre detskú onkológiu a pomáha deťom s onkologickým a iným nevyliečiteľných ochorením a ich rodinám, venuje sa aj výrobe tort. Nie sú však hocijaké, tvorí ich zo syra, mäsa a ďalších ingrediencií.

V rozhovore s pani Ingrid Polakovičovou sa dozviete aj to:

po akom zážitku sa rozhodla začať s výrobou syrových tort

koľko syrová torta vydrží

aké spojenie chutí je podľa nej najideálnejšie a najobľúbenejšie

čo určite syrové torty nemôžu obsahovať

Začalo to sklamaním

„Svoju prvú syrovú tortu som pripravila pred desiatimi rokmi švagrovi na 40. narodeniny. Mojou motiváciou bolo práve to, že som si nechala syrovú tortu vyrobiť na zákazku v syrárni, ale bola som veľmi sklamaná z toho, čo sme dostali. Bol to kus suchej veľkej parenice naplnenej rôznymi práškami – dochucovadlami, bola dozdobená nahnitými lístkami listového šalátu a už vtedy som za dvojkilovú tortu zaplatila 42 eur, čo kvalite, ani chuti vôbec nezodpovedalo,“ zaspomínala si v rozhovore pre Dnes 24 pani Ingrid.

Ako ozrejmila, cena takejto torty je rôzna, závisí od váhy. „Zatiaľ sa mi darí držať cenu na 22 eurách za kilogram, čo je cena, ktorú som ja zaplatila za ten nepodarok pred desiatimi rokmi. Samozrejme, cenu tiež ovplyvňuje cena syrov, masla a ostatných použitých ingrediencií,“ vysvetlila.

Príležitosti, na ktoré ich vyrába sú naozaj rôzne.

„Či už je to svadba, narodeniny, meniny, Deň matiek, či len tak z lásky,“ vymenovala tortárka.

Prácna, no trvanlivá

Podľa vlastných slov sa každú tortu snaží urobiť jedinečnou. „Každá má svoje čaro a takmer pri každej si pamätám, komu išla. Najlepšie sa mi pracuje, ak mi ľudia prejavia dôveru a nechajú to na mne. Ja si len overím, komu torta ide, koľko má rokov, či je to muž, žena, či tam chcú aj sušenú šunku alebo má byť čisto syrová, prípadne aký chcú tvar,“ ozrejmila so slovami, že všetko je v jej hlave a vždy je to improvizácia.

Hoci sa takáto torta nepečie, napriek tomu jej výroba zaberie aj štyri hodiny čistého času.

„Práca so syrmi je náročná, všetko si vyrábam sama, nepoužívam žiadne odliatky syrov, pracujem so syrmi tak, ako sú. To znamená že ak torta obsahuje ružičky, každá je ručne skladaná,“ vysvetlila Ingrid.

Problém podľa jej slov nie je ani s trvanlivosťou. „V chladničke torta vydrží aj týždeň, ale asi nepoznám konzumenta, ktorý by ju musel odkladať. Torta neobsahuje nič, čo sa rýchlo kazí, používam trvanlivé syry, žiadne toasty ani šunku, či nátierkové maslá, tatárky, či majonézy,“ spomenula.

Foto: Ingrid Polakovičová

