Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 TIETO základné POTRAVINY by ste nemali opakovane ZOHRIEVAŤ: Vedeli ste o nich? Existujú potraviny, ktoré sa neodporúčajú opätovne zohrievať. Niektoré z nich vás možno prekvapia. 13. november 2022 Monika Hanigovská Magazín

Mnohí jedlom neplytvajú a zvyšky obedov či iných dobrôt automaticky prekladajú do menších nádob. Tie potom ukladajú do chladničky a neskôr ich opäť zohrejú. Robíte to tak tiež? No v niektorých prípadoch je to skôr na škodu než na úžitok.

Pozrite si zoznam potravín, ktoré by ste nemali opakovane zohrievať. Je možné, že vás výber prekvapí.

1) Zemiaky či zemiaková kaša

Ostali vám varené zemiaky či zvyšky lahodnej kaše a rozmýšľate, že si ju doprajete počas nasledujúcich dní? Nerobte to! Uvarené jedlo neskladujte pri izbovej teplote viac ako dve hodiny. Je možné, že sa v ňom vytvoria baktérie, ktoré spôsobujú botulizmus. Informuje o tom denník Independent.

„Opätovným ohrevom nemusíte zničiť baktérie ani vtedy, keď sa vám zdá pokrm horúci. Ak ste zemiaky nedali do chladničky hneď potom, čo ste si z nich naložili, neriskujte otravu jedlom. Nejedzte ich na druhý deň,“ radí Insider.

2) Kuracie mäso na všetky spôsoby

Pravdepodobne ste už možno počuli, že ohrievanie zvyškov kuracieho mäsa môže byť nebezpečné. Pri chladení a ďalšom prihrievaní dochádza opäť k zmene štruktúry bielkovín, čo môže viesť k zdravotným komplikáciám v zažívacom trakte.

Ak už si chcete predsa len zohriať kuracie mäso, robte to vždy pri nízkej teplote.

