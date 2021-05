Zdroj: YouTube.com Japonsko: Krajina, kde nemôžete byť tuční, no fast food na vianočnom stole nesmie chýbať! Vedeli ste, že takmer na každej ulici v Japonsku nájdete automat na nápoje a snacky? A to nie hocijaké! 30. máj 2021 ts Cestovanie

30. máj 2021 ts Cestovanie Japonsko: Krajina, kde nemôžete byť tuční, no fast food na vianočnom stole nesmie chýbať! Vedeli ste, že takmer na každej ulici v Japonsku nájdete automat na nápoje a snacky? A to nie hocijaké!

Japonsko je jedinečná krajina, ktorá sa môže pochváliť zvykmi a tradíciami, ktoré nenájdeme nikde inde na svete. Betty vás presvedčí o tom, že napriek svojej tradičnej kultúre dokážu Japonci niektorými zvykmi prekvapiť aj šokovať!

Jedlo a línia

Japonsko je druhá najľudnatejšia ostrovná krajina na svete. Japonská populácia má najvyššiu priemernú dĺžku života, a to až 84 rokov! Zrejme je za tým aj to, že jedia vyváženú stravu, ktorej základom je ryža, zelenina a morské plody. V Japonsku teda nemôžete byť tuční. Hoci, tradičným vianočným jedlom je fast food… Údajne majú aj zákon, podľa ktorého musí každý človek nad 40 pravidelne navštevovať svojho lekára kvôli meraniu pásu. Ak nie je pás v norme, nastaví sa diéta.

Napriek tomu obsahuje japonské menu aj niekoľko pre Európana kurióznych pochúťok. „Môžete tu ochutnať jedlá z veľrybieho alebo konského mäsa, jedlá zo surového kuracieho mäsa, vnútornosti alebo vyprážané kuracie chrupavky, či mäsko z morského ježka,“ šokuje Betty.

Ak vám vyhladne, myslite na jedno dôležité pravidlo! Nech ste akokoľvek hladní, nikdy nezapichujte svoje paličky do misky s ryžou v priamom uhle so stolom. Toto sa totiž robí iba na karoch. Keď budete z reštaurácie odchádzať, je tiež dobré, aby ste vedeli, že v Japonsku sa nedáva žiadne sprepitné. „Japonci ho nepoznajú a mohli by ste ich dokonca týmto aj uraziť,“ vysvetľuje Betty.

Láska a smrť

V Japonsku existuje les, v ktorom by ste sa pravdepodobne prechádzať nechceli. Aokigahara je síce na prvý pohľad príjemným kúskom prírody, no scenériu krásnych zelených stromov a papradí dopĺňa morbídny pohľad na mŕtvoly. Betty vysvetľuje, že v skutočnosti ide o takzvaný Les samovrahov, kam nešťastní ľudia chodia ukončiť svoj život. „Ročne ich tam umrie okolo stovky,“ hovorí.

Tí šťastnejší, ktorí našli svoju polovičku, sa Valentína obdarovávajú čokoládou. Sladkosť ale dávajú dievčatá chlapcom a aj tu sa treba riadiť presnými pravidlami. Ak chce dievča obdarovať kamaráta, dá mu kúpenú čokoládu. Ak obdarováva svojho milého, čokoládu vyrobí a pridá do nej špeciálnu prísadu. Chlapci zase obdarovávajú dievčatá na takzvaný Biely deň.

V krajine sa každoročne koná festival, kde sa oslavuje ženská plodnosť a penisy. Všetko, čo tam dostanete kúpiť, od jedla až po tovar, má podobu mužského pohlavného orgánu.

Stav núdze

Vedeli ste, že takmer na každej ulici v Japonsku nájdete automat na nápoje a snacky? A to nie hocijaké! „Automaty vydávajú tieto snacky aj počas výpadku elektriny, pretože majú svoj vlastný záložný zdroj. Sú nastavené tak, aby v prípade nejakej katastrofy, ako je napríklad zemetrasenie, vydávali tieto potraviny zadarmo,“ vysvetľuje Betty.

Ďalšie zaujímavosti o Japonsku a zvykoch jeho obyvateľov sa dozviete vo VIDEU, ktoré v spolupráci s Dnes24 pripravila cestovateľka Betty.

Zaujímavosti o cestovaní po exotických krajinách pre vás bude Betty pripravovať každý týždeň. Najbližšie sa môžete tešiť na Cyprus.

