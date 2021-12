Zdroj: Pixabay.com , Pixabay.com Je pravidlo 5 sekúnd bezpečné? To, na čo prišli vedci, vám bude ešte dlho ležať v žalúdku Vziať jedlo zo zeme do 5-tich sekúnd alebo ho radšej vyhodiť? Poznáme odpoveď. 4. december 2021 Monika Hanigovská Magazín

Zažili sme to azda všetci. Vychutnávame si obľúbené jedlo a zrazu bum, dopadne priamo na dlážku. Niektorí by sa za ním pohotovo naklonili v dobrej viere, že v prípade okamžitého zodvihnutia naň predsa nemôžu „naskočiť“ všetky tie nebezpečné baktérie.

Ďalší by svoje sústo ešte inštinktívne pofúkali, no iní ihneď hodili do koša. Platí zľudovené pravidlo 5-tich až 10-tich sekúnd, počas ktorých sú naše potraviny zdvihnuté zo zeme stále bezpečné? Alebo si koledujeme o veľký problém? Na túto problematiku si posvietil portál IFL Science.

Baktérie na podlahe sú veľkým problémom, a to obzvlášť na miestach, ako sú napríklad telocvične, kde sa darí najmä stafylokokom. Ak sa táto skupina choroboplodných zárodkov dostane na pokožku, môže spôsobiť hnisavé lézie. Tieto baktérie sú vysoko nákazlivé, zdôrazňuje vedecký portál.

Ak ste sa doteraz domnievali, že sa máte obávať len takýchto miest, mali by ste spozornieť.

Záleží od povrchu

Vedci sa pustili do výskumu, pri ktorom pozorovali, koľko baktérií sa môže preniesť na jedlo v priebehu 5-tich sekúnd. „Závisí to od povrchu,“ vysvetlil Dominic Sparkes, špecialista na infekčné choroby.

„Na dláždených povrchoch sa na jedlo prenieslo až 99 % baktérií. V priebehu 5-tich sekúnd vzniká pravdepodobne dostatočný čas na prenos potenciálne patogénnych baktérií. Akýkoľvek čas je pravdepodobne príliš dlhý,“ opísal špecialista na infekčné choroby.

„Vytrvalé“ baktérie

Naozaj sú patogény veľkým problémom? Sparkes pripomína, že ľudom väčšina baktérií pravdepodobne nespôsobí žiadne gastrointestinálne choroby, existujú však také, napríklad salmonela, ktorá nielenže spôsobuje gastroenteritídu, ale môže veľmi dlho prežívať na rôznych povrchoch. „Aj malé množstvo vám môže spôsobiť nepríjemnosti,“ prízvukuje odborník.

Zabúdame čistiť!

Mikróby rodu Salmonella však nie sú jediným problémom a podľa slov odborníka mnohí zabúdame na dôležitú vec. Pozor by sme mali dávať najmä na kuchynské podlahy. Radšej si dvakrát rozmyslite, či zjete jedlo, ktoré práve spadlo na zem v kuchyni.

„Pracovné plochy sa vo všeobecnosti dôkladne čistia, čím sa tieto baktérie zabíjajú. Väčšina domácich kuchynských podláh sa však neumýva až tak intenzívne. Vzniká tak riziko, že sa vo vašich potravinách nahromadia patogénne baktérie vo väčšom množstve, ako napríklad na spomínanej kuchynskej doske,“ dodáva vedec na záver.

