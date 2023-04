Zdroj: TASR/Dano Veselský Je tu predĺžený VÍKEND: Kedy príde ZMENA počasia a teploty do 22 stupňov? Podľa predpovedí sa bude počasie každým dňom zlepšovať. Najkrajší má byť sviatočný 1. máj. 29. apríl 2023 Zo Slovenska

V sobotu, 29. apríla bude daždivo takmer na celom území Slovenska. Výnimkou je Zemplín, kde sa zrážky očakávajú len ojedinele. Na západnom Slovensku sa môžu vyskytnúť aj búrky. Informuje o tom iMeteo.sk.

„Na horách pozor na zimné podmienky. Aj dnes sa na hrebeňoch Tatier očakáva sneženie,“ uvádza portál.

Maximálna denná teplota vystúpi zväčša v rozmedzí od 9 °C do 14 °C. Teplejšie, do 19 stupňov Celzia, má byť len na juhu Slovenska.

Zmena počasia

Situácia sa má zmeniť už v nedeľu. „Prevládať bude premenlivá, na severe a východe v noci a dopoludnia až veľká oblačnosť. Najmä na strednom a východnom Slovensku sa vyskytnú prehánky, dážď, ojedinele aj búrky,“ priblížil portál o počasí.

Na hrebeňoch Tatier bude, rovnako ako v sobotu, snežiť. Nedeľu si viac užijú obyvatelia na západe krajiny, kde sa cez deň očakáva menej oblačnosti a zrážky len ojedinele.

„Maximálna denná teplota vystúpi od +16 °C do +21°C. V Žilinskom kraji a na Spiši bude o niečo chladnejšie, a to od +11 °C do +16 °C,“ konštatuje iMeteo.sk.

Slnečný 1. máj

Sviatočný 1. máj má priniesť na celé územie slnečné lúče. Tešiť sa môžeme na jasnú až polojasnú oblohu. Len v noci sa podľa iMeteo.sk výnimočne môžu vyskytnúť slabé zrážky.

Príjemné budú aj teploty, ktoré vystúpia od 17 °C do 22 °C. Chladnejšie má byť len na severe Slovenska.

