8 Galéria Zdroj: Instagram.com/maria.bartalos Herečka Bartalos sa ODDALA Bohu: Jej výrok na adresu gejov a lezbičiek POBÚRIL Slovákov! Radikálna zmena! Tak pomenovala bývalá úspešná herečka Mária Bartalos svoju novú životnú cestu, ktorú spojila s Bohom. Na tom by nebolo nič zlé, lenže jej výrok na adresu homosexuálov mnohých pobúril. 27. apríl 2023 han Magazín Ona

27. apríl 2023 han Magazín Ona Herečka Bartalos sa ODDALA Bohu: Jej výrok na adresu gejov a lezbičiek POBÚRIL Slovákov! Radikálna zmena! Tak pomenovala bývalá úspešná herečka Mária Bartalos svoju novú životnú cestu, ktorú spojila s Bohom. Na tom by nebolo nič zlé, lenže jej výrok na adresu homosexuálov mnohých pobúril.

Ešte prednedávnom bola Mária Bartalos uznávanou a obľúbenou herečkou. Zažiarila v seriáli Oteckovia, no po pôrode dvoch synov sa vytratila z hereckého prostredia. Sľubne rozbehnutú kariéru nahradila náboženskou vierou. Ako kresťanka však prešla k vyššiemu stupňu viery a celá sa tomu oddala.

„Dospela som k zmene. Budem úprimná a poviem vám, že dlho som sa modlila za to, čo s týmito sociálnymi sieťami, pretože už ma nebavia ako kedysi. Moja pozornosť sa preniesla úplne inam. A trvalo to síce dlhšie, ale riešenie prišlo. Ak tu mám naďalej byť, chcem, aby moja aktivita mala vyšší zmysel. Preto tu budem pre vás ako motivátor k životu s Bohom,“ napísala Bartalos na Instagrame.

Prečo taká zmena?

Pre 28-ročnú niekdajšiu herečku má jej radikálna životná zmena mimoriadne silný motív. „Mám rada zmeny v živote, malé, ale aj tie radikálne. A takou radikálnou bolo aj moje uverenie v Boha. A chcem, aby ste vedeli, že to nie je tradícia, ani náboženstvo, nie je to výchova. Je to rozhodnutie! A to moje bolo to najlepšie, aké som v živote urobila,“ vysvetľuje Bartalos.

„Uplynulo päť rokov odkedy sa zo mňa stal nový človek a týchto päť rokov sa ani nedá porovnať s tými 23 rokmi pred nimi. Ak si niekto myslí, že život bez Boha je “o dosť lepší”, zaručene pravý život s Bohom ešte nezažil. Je to podľa mňa to najvzrušujúcejšie čo človek môže na zemi zažiť,“ pokračuje Mária.

Búrlivá diskusia

Práve z jej slov je zrejmé, že sa viere oddala naplno. Netrvalo dlho a jeden z jej názorov vyvolal búrlivú diskusiu na celom Slovensku. Môže za to herec Marián Mitaš. „Čokoľvek, čo ťa urobí šťastnou a neubližuje druhým, je úplne v poriadku. Snáď len kontrolná otázka. Láska dvoch mužov alebo žien, je tiež láska?“ opýtal sa jej na sociálnej sieti.

„Máme len jedného stvoriteľa, a ako jeho stvorenia máme aj “návod na používanie”, alebo návod na život. V tom návode je všetko jasne, presne zadefinované, čo robiť, aby to fungovalo, a čo nerobiť, aby nenastali problémy. Je na nás, ako k tomu budeme pristupovať,“ odpovedala Bartalos.

No, a potom prišiel v jej komentári moment, nad ktorým sa mnohí čudesne pozastavujú. „Budem teraz konkrétna. Ten, ktorý stvoril celý “náš” svet, zadefinoval aj poriadok a aj chaos. Lásku dvoch mužov či žien zaradil pod chaos,“ napísala Mária.

„Zalistuj pokojne v najstaršej, najpredávanejšej a zároveň v najkradnutejšej knihe na svete. Biblia – Rimanom, kapitola 1, od 18 verša (vina ľudstva). Tam je to čierne na bielom. Čokoľvek ti podložím pravdou z Božieho slova, ktoré je objektívnou pravdou, a ktoré ako jediné dokáže zmeniť ľudský charakter,“ dodala 28-ročná matka dvoch synov.

8 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk