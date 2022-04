Zdroj: pixabay.com , Facebook.com/Nekŕmte nás odpadom Nahnevaná mamička: Za vyšetrenie bábätka si doktorka vypýtala 50 EUR. Čo na to poisťovňa? Slovenka sa vybrala na kontrolu do ambulancie so svojím 2-mesačným bábätkom. Sestrička jej medzi dverami hneď oznámila, že ho ošetria za 50 eur. 29. apríl 2022 Monika Hanigovská Magazín

29. apríl 2022 Monika Hanigovská Magazín Nahnevaná mamička: Za vyšetrenie bábätka si doktorka vypýtala 50 EUR. Čo na to poisťovňa? Slovenka sa vybrala na kontrolu do ambulancie so svojím 2-mesačným bábätkom. Sestrička jej medzi dverami hneď oznámila, že ho ošetria za 50 eur.

Pre opakované bolesti brucha, kŕče, zvracanie, hnačky či plynatosť, by sme mali neodkladne navštíviť lekára. No istej mamičke, poistenkyni štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), oznámili v ambulancii detskej gastroenterológii správu, ktorá ju vôbec nepotešila.

Ošetria len za 50 eur

„Po mesiaci som išla s 2-mesačným bábätkom na kontrolu. Prišla som k dverám a tam vylepený odkaz. Zaklopala som sestre a tá, že nás ošetria, ale za sumu 50 eur. Ak by šlo o mňa, oželiem to, prídem, keď sa dám znovu do poriadku,“ vraví mamička, ktorá odfotila oznam na dverách aj bloček za takýto úkon. Príspevok zverejnil facebookový profil Nekŕmte nás odpadom. Čo bolo na ozname?

Odkaz upozorňoval na to, že ambulancia nie je od 25. apríla zmluvným partnerom VšZP, a preto môže poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, prípadne starostlivosť v rámci cenníka ako samoplatcom a odkladnú starostlivosť podľa ich cenníka.

„Lenže ide o moje malé bábo, ktoré sa mi od narodenia zvíja v kŕčovitých bolestiach a ja mu často neviem pomôcť. Tak povedzte: Kto z vás by tých blbých 50 eur neobetoval? Len aby som vedela, že má v brušku všetko v poriadku, a že sa to nezhoršuje?,“ pýta sa mamička.

Stále je v šoku

Mamička nedokáže podľa vlastných slov ani s odstupom času pochopiť takýto prístup a stále je nahnevaná. „Stále nedokážem nájsť slová, do frasa, veď sa jedná o zdravie detí! Ako poistenec Všeobecnej zdravotnej poisťovne ďakujem za špičkové vys… sa na moje dieťa, a už sa neviem dočkať septembra, kedy svoje malé dieťa prehlásim do inej konkurenčnej poisťovne. Spolu s dieťaťom pôjdeme aj my s manželom… Ešte raz, veľká vďaka.“

Redakcia Dnes24.sk sa preto obrátila priamo na VšZP. Chceli sme vedieť, či návšteva lekára mohla skončiť inak.

Ako zareagovala VšZP a čo odporúčala mamičke a ďalším pacientom? A aký mala vzťah s dotknutou ambulanciou? Nájdete na druhej strane.

