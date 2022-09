Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , TASR/Jakub Kotian Jožo Pročko priznal: SPAL som s Erikom Tomášom... A Kollár v parlamente VYZVEDAL! Na debaty posledných dní, ktorými nás zásobujú či už koaliční alebo opoziční politici, azda niet čo dodať. Parlament pripomína akýsi kabaret, nie miesto, kde sa rozhoduje o osude Slovenska. 20. september 2022 ELA Správy Politika

20. september 2022 ELA Správy Politika Jožo Pročko priznal: SPAL som s Erikom Tomášom... A Kollár v parlamente VYZVEDAL! Na debaty posledných dní, ktorými nás zásobujú či už koaliční alebo opoziční politici, azda niet čo dodať. Parlament pripomína akýsi kabaret, nie miesto, kde sa rozhoduje o osude Slovenska.

Po minulotýždňovom blokovaní a obštrukciách SaS sa zákonodarcom dnes konečne podarilo otvoriť rokovanie národnej rady. Na programe je azda historických vyše 140 bodov programu. Od riešenia energetickej krízy až po zmenu Ústavy kvôli referendu a predčasným voľbám.

Kto by čakal vážnosť situácie, je na omyle. Úvod sa nezaobišiel bez zvláštnej debaty so sexuálnym podtónom a kuriózneho výstupu šéfa Sme rodina a predsedu parlamentu Borisa Kollára.

J.P.P.?

O bizarnú slovnú výmenu nebolo núdzu po tom, ako mal rozpravu Erik Tomáš z opozičného Hlasu. Ten sa vyjadril k témam o referende a legislatíve k skráteniu volebného obdobia ústavným zákonom.

Tomášov príspevok sa nezaobišiel bez rýpania do koalície, na čo reagovalo viacero koaličných poslancov. Jedným z nich bol aj exzabávač Jozef Pročko.

Matovičovmu poslancovi Pročkovi vadilo, že Erik Tomáš bol podľa jeho názoru príliš osobný. „Erik, ty naozaj nemáš ani kúsok takého… ach, nechcem ťa uraziť, pretože ťa poznám dlhé roky a viem, aký si bol kedysi čestný človek. Ty nevieš, čo sa tu dialo? Nevieš, čo tu robil Fico? Ty, Erik, ty si nevidel nahrávku Počiatek – Trnka, kde Počiatek povedal, že Fico ukradol dve miliardy so Slotom? Ty si to nevidel? Ja si ťa pamätám, Erik, ako sme v Halíči spolu spali,“ opisoval Pročko. No a práve tejto vety sa chytil šéf parlamentu Kollár, ktorý vybuchol smiechom a reagoval na dvojzmyselnú poznámku: „Vy ste spolu spali?“

Kollár vyzvedal

Exzabávač Pročko vysvetľoval, že tým myslel, samozrejme, že spali na jednej izbe. Kollár ale v podpichovaní pokračoval: „Prosím, neprerušujte pána Pročka, dajte mu späť čas, lebo ste ho prerušili, on ešte neskončil, možno ešte porozpráva, s kým spal, vráťte mu čas, dajte mu tam dve minúty.“

V sále to zašumelo zábavou, až mal človek pocit, že sa natáča starý zábavný formát Jožo Pročko pokúša. K „posteľnej“ téme sa poslanci vrátili ešte počas faktickej poznámky Erika Tomáša. „Na úvod svojej faktickej poznámky chcem všetkých poslancov ubezpečiť, že som s Jozefom Pročkom nespal,“ prispel do debaty so zvláštnym nádychom Tomáš.

Kollár si taktiež neodpustil poznámku a rypol si do poslanca Hlasu, že mu neverí. „Tak keď už vy mi neveríte, pán predseda, dobre,“ okomentoval Kollára ešte Erik Tomáš.

