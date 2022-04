Zdroj: TASR/Martin Baumann Kaliňák a Fico s priateľkou si mali užívať víkend v Abú Zabí: Platil vraj exminister vnútra Súkromné lietadlo, do ktorého nastupoval exminister vnútra s bývalým premiérom a jeho priateľkou, malo namierené do Abú Zabí. Let ich mohol stáť desiatky tisíc eur. 6. apríl 2022 Správy Zo Slovenska

6. apríl 2022 Správy Zo Slovenska Kaliňák a Fico s priateľkou si mali užívať víkend v Abú Zabí: Platil vraj exminister vnútra Súkromné lietadlo, do ktorého nastupoval exminister vnútra s bývalým premiérom a jeho priateľkou, malo namierené do Abú Zabí. Let ich mohol stáť desiatky tisíc eur.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Robert Kaliňák a Robert Fico s priateľkou Katarínou Szalayovou mali spoločne letieť súkromným lietadlom do Abú Zabí.

Pri nastupovaní do lietadla ich nafotil týždenník Plus 7 dní, ktorý fotografie zverejnil vo svojom najnovšom vydaní. Upozornil na to portál Refresher.sk.

Kto pozýval?

Lietadlo malo mať medzipristátie v Turecku. Aký bol účel ich cesty a koľko ich to stálo, nevieme. Platiť ho však mal exminister vnútra.

„Robertovi Ficovi ako poslancovi Národnej rady SR teda nevznikli žiadne náklady. Svoj program odmietol exminister vnútra a člen predsedníctva Smeru zverejňovať. Dlhodobo je však známe, že v tých končinách má podnikateľské aktivity týkajúce sa loveckých zbraní,“ cituje Refresher.sk.

Podľa odhadov Plus 7 dní môže takýto spiatočný let súkromným lietadlom stáť až 80-tisíc eur.

Kaliňák to vraj poprel a týždenníku povedal, že zaplatil výrazne nižšiu sumu, pretože je dlhodobým klientom. Otázne je aj to, prečo malo lietadlo medzipristátie v Turecku.

Má problémy?

Na palube nechýba priateľka Roberta Fica, Katarína Szalayová. Denník SME nedávno upozornil na to, že jej hrozí odvolanie z pozície právnej čakateľky prokuratúry, ktorou je od roku 2019.

So svojou priateľkou mal byť expremiér na spoločnom výlete aj koncom roka v Jordánsku. Informoval o tom Denník N.

