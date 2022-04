Zdroj: TASR/Jakub Popelka AKTUÁLNA správa: Premiér Heger vycestuje za ukrajinským prezidentom! Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) vo štvrtok (7. 4.) odcestuje do Kyjeva, stretne sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. 6. apríl 2022 han Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jakub Popelka

Do Kyjeva však nepôjde sám, ale odcestuje spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Predseda vlády o tom informoval na sociálnej sieti.

Na ďalšie otázky o ceste do vojnou zmietanej Ukrajiny, už neodpovedal. Poznamenal, že na návštevu Kyjeva odcestuje vo štvrtok večer. Bližšie informácie budú známe neskôr.

Prvý raz nie

Už pred niekoľkými dňami mal možnosť Heger odcestovať vlakom do Kyjeva. Mal ísť spolu s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim, vicepremiérom Jarosławom Kaczyńskim, českým predsedom vlády Fialom a slovinským premiérom Janezom Janšom. Predseda slovenskej vlády sa k nim nepridal, aj keď už bol naspäť z návštevy Vatikánu.

Napokon zostal doma, pretože mu cestu neodporúčali bezpečnostné zložky spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Ten cestu vyhodnotil ako nebezpečnú.

Potom sa na hlavu Hegera spustila vlna kritiky, ale neskôr sa vyjadril, že pri najbližšej príležitosti za prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským určite vycestuje.

Kto ďalší?

Predsedníčka Európskej komisie a šéf úniovej diplomacie Josep Borrell sa tento týždeň v Kyjeve stretnú s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámil to hovorca EK Eric Mamer. „Stretnutie (v Kyjeve) sa uskutoční pred podujatím Stand Up For Ukraine, ktoré bude v sobotu vo Varšave,“ uviedol Mamer.

Minulý týždeň v piatok navštívila Ukrajinu predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová, ktorá v Kyjeve deklarovala ochotu EÚ pri obnove krajiny po skončení ruskej invázie.

Zajtra spoločne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen navštívime Kyjev a absolvujeme osobné rokovanie s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Wednesday, April 6, 2022

Zdroj: Dnes24.sk/TASR