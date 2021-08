Foto: Monika Hanigovská / Zdroj: Dnes24.sk Klimatizácia neprináša len úľavu: Počas horúceho leta vám môže poriadne uškodiť! Niektorí na ňu nedajú dopustiť, iní ju akosi nemusia. Prečo je tomu tak? 15. august 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

Foto: Monika Hanigovská

Klimatizácia by mala takpovediac priviať osvieženie a počas horúceho dňa zase okresať vysoké teploty. Niektorí z vás jej však nevedia prísť na meno.

Prečo? Spájajú ju s prechladnutím, bolesťami kĺbov, hlavy a krčnej chrbtice. No problémov vedia vymenovať oveľa viac. Prekáža im taktiež pocit nepríjemného chladu.

Dá sa to však zmeniť! Stačí dodržiavať základne pokyny pri jej obsluhe.

Nesprávna teplota

Azda najväčším problémom je zvolenie správnej teploty. Horúce počasie priam láka na poriadne schladenie sa, pričom niektorí však nedokážu odolať a zvolia si priveľmi nízku teplotu.

No pozor, svojmu telu môžeme spôsobiť teplotný šok! Teplotný rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím by nemal prekročiť 5, maximálne 7 °C.

To v praxi znamená, že ak vonku ukazuje napríklad 32 °C, teplota v klimatizovanom priestore by nemala byť nižšia ako 25°C.

Výber miesta

Už pred jej namontovaním dbajte na správny výber miesta. Klimatizácia by sa nemala nachádzať v lokalite, kde je schopná vyfukovať ochladený vzduch priamo na ľudí v miestnosti.

Nemontujte ju nad posteľ, sedaciu súpravu a napríklad ani nad pracovný stôl. Stopku by mala dostať v miestnostiach, kde sa zdržujú často deti a tiež v lokalitách na priamom slnku. Pozor aj na to, aby sa vnútorná jednotka nenachádzala pri akomkoľvek zdroji tepla.

Tip redakcie: Najideálnejším miestom umiestnenia je chodba, pretože chlad sa dostane do všetkých miestností. Nechcete teplotnú zmenu v niektorej z nich? Zavrite dvere!

Prúdenie vzduchu

Vybrali ste správne miesto pre vášho nového domáceho pomocníka? Pozrime sa teraz na samotné prúdenie vzduchu – aj to má svoje jasné pravidlá.

Klimatizácia má vyfukovať ochladený vzduch priamo na strop. Pozor na intenzitu prúdenia vzduchu. Tento pomocník má vytvárať príjemné prostredie, nie prievan!

Tip redakcie: Novšie typy klimatizácie majú viacero funkcií. Preštudujte si dobre manuál, možno aj vaša disponuje programom s názvom eco, ktorý spustí príjemné schladenie, no zároveň šetrí vašu peňaženku. Ako? Efektívne znižuje spotrebu energie.

Otváranie okien

Možno viete o tom, že počas prevádzky sa musia okná zatvárať, pretože do obytných miestností by postupne prenikol teplý vzduch. Klimatizácia si dokáže poradiť aj s touto prekážkou, no zbytočná „nadpráca“ sa odrazí na vyššej spotrebe energie.

Vedeli ste však, že pred jej spustením treba dôkladne vyvetrať všetky izby?

Mať klimatizáciu neznamená, že nepotrebujete prísun čerstvého vzduchu. Vetrajte vždy pred jej spustením.

Údržba

Nezabúdajte na pravidelnú a certifikovanú údržbu. Neviete v akom intervale? Nechajte ju servisom skontrolovať aspoň raz ročne. Samozrejmosťou by malo byť čistenie aj výmena filtra.

Ak tak neurobíte, vytvoríte v nej domov pre mikroorganizmy a plesne.

Jej zanedbanie môže byť akýmsi spúšťačom alergií. Takéto prostredie je taktiež nevhodné aj pre ľudí s oslabenou imunitou.

Foto: ilustračné

