30. apríl 2020 Krimi Kočner stále trvá na svojom. Kuciakove články vraj jeho podnikanie neohrozovali

Kočner povedal, že Kuciak nebol prvým novinárom, ktorý odkryl viaceré kauzy. Dodal, že v Kuciakových článkoch bolo veľa neprávd.

Zdroj: TASR

Marian Kočner, obžalovaný v prípade z vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tvrdí, že Kuciakove články neohrozovali jeho podnikanie ani jeho osobu. Hovoril o tom na štvrtkovom hlavnom pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku.

Vražda novinára

„Je zrejmé, že v roku 2017 zavraždený Ján Kuciak nahrádzal prácu orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol splnomocnenec Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica. Marian Kočner povedal, že Kuciak nebol prvým novinárom, ktorý odkryl viaceré kauzy, či už Donovaly alebo kauzu televíznych zmeniek. Dodal, že v Kuciakových článkoch bolo veľa neprávd.

„Je mi úprimne ľúto, čo sa stalo Jánovi Kuciakovi a čo sa stalo jeho priateľke. Nikdy snáď nikto nemôže uveriť tomu, že som nechal odpraviť týchto ľudí zo sveta len pre to, že Ján Kuciak o mne písal,“ uviedol obžalovaný.

Marian Kočner tvrdí, že by nič nezískal, keby Kuciak prestal písať, a dodal, že by bolo za ním ďalších 100 novinárov. „Vražda novinára znie svetom viac ako vražda pápeža. Len úplný idiot by nemohol predpokladať, čo sa z niečoho takého stane,“ uzavrel Marian Kočner.

Na súde sa prehrával aj už medializovaný telefonát medzi Marianom Kočnerom a Jánom Kuciakom, v ktorom obžalovaný obviňoval Kuciaka, že píše na objednávku. „Ale môžete si byť istý, že začnem sa vám osobne, pán Kuciak, špeciálne venovať,“ povedal mu Kočner.

Kuciakove články

Na súde sa čítali úryvky z článkov zavraždeného novinára. Predsedníčka senátu Ružena Sabová čítala o kauzách Donovaly, Technopol Servis, televízne zmenky a iné.

Články Jána Kuciaka sú súčasťou dôkazov a podľa obžalobnej verzie dokazujú motív Mariana Kočnera objednať si Kuciakovu vraždu. Tento motív dopĺňajú aj výpovede Kuciakových kolegov z portálu Aktuality.sk. Tí na súde v januári zhodne vypovedali, že Kuciak Mariana Kočnera ohrozoval a zapríčinil aj jeho opätovné trestné stíhanie, keď upozornil na chyby pri vyšetrovaní kauzy podvodov s DPH v lyžiarskom stredisku Donovaly. Po Kuciakovom článku prípad odňali bývalému vyšetrovateľovi Štefanovi Jombikovi, ktorý podľa splnomocnenca Kuciakovcov Daniela Lipšica pracoval v prospech obžalovaného. Mariana Kočnera po Kuciakovom článku v kauze obvinili.

Správy z Threemy

Predsedníčka senátu Sabová avizovala pred pokračovaním v dokazovaní, že sa vo štvrtok nebude čítať komunikácia cez aplikáciu Threema. Urobila tak po tom, ako sa Marian Kočner sťažoval, že má mať strana poškodených dopredu informácie o dokazovaní, ktoré on nemá. Sabová ho ubezpečila, že zo strany senátu ani pracovníkov súdu informácie neunikajú, a doplnila, že poradie dokazovania ide podľa obžaloby a je predvídateľné.

Vo štvrtok by sa mala na súde prehrávať aj tlačová konferencia televízie TA3 z roku 2017, počas ktorej Kuciak konfrontoval Mariana Kočnera s otázkami o jeho obchodných aktivitách na Donovaloch.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Tomáš Szabo, neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček, Alena Zsuzsová a Marian Kočner.

Marian Kočner si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.

