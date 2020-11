23. november 2020 ELA Zo Slovenska Koho Vianoce budú MEGA štedré?! Neuveriteľných 59 miliónov eur si výherca prevzal

Stačilo šesť eur a má z nich 59 miliónov. Výherca, ktorý podal šťastný tiket v Košickom kraji, vyčkával do poslednej chvíle.

Zrejme to bola taktika. Prvý slovenský jackpot v histórii Eurojackpotu padol v žrebovaní 16. októbra 2020 vo výške 58 807 427,70 eur. Stalo sa to po prvýkrát od 9. októbra 2015, kedy sa Slovensko zapojilo do medzinárodnej lotérie Eurojackpot, do ktorej je momentálne zapojených 18 členských štátov.

Výherca mal na prihlásenie sa k výhre 35 dní, čiže do 19. novembra. Ako sme ale informovali, ešte týždeň predtým sa k tejto sume nikto nehlásil, čo podľa hovorkyne Tipos-u mohla byť taktika.

Taktika?

„Je úplne bežné, že výhercovia sa o svoju výhru neprihlásia hneď, ale využijú uvedenú lehotu. Podrobnejšiu evidenciu však v tomto smere neevidujeme,“ citoval hovorkyňu Tipos-u Ivanu Skokanovú denník Korzár.

Spoločnosť TIPOS žiadne konkrétnejšie informácie nebude zverejňovať.

Kým v USA alebo iných krajinách sa výhercovia astronomických súm pyšne hlásia aj k vyšším miliónom a vystupujú bez problémov na verejnosti, o výhercovi/vý­herkyni sa u nás nič nedozvieme.

„TIPOS má prísne štandardy kontaktu s výhercami. Žiadne podrobnejšie informácie o novom supermilionárovi preto zverejňovať nebudeme. Naším cieľom je výhercu tejto neuveriteľnej výhry chrániť,“ doplnila Skokanová.

Slovenský hráč vyhral vďaka náhodnej stávke, čiže čísla na potvrdení o uzavretí stávky boli náhodne vygenerované. Jeho stávka mala iba jeden tip – stĺpec s číslami 5, 11, 35, 44, 50 a s powerballovými číslami 4 a 10.

K tomu si zaplatil aj účasť v doplnkovej hre Eurojackpot JOKER a stávku si predplatil na dve žrebovania. Za celú takúto stávku zaplatil 6 eur.

Milionárka Lenka

Pamätáte si na milionárku z Kysúc? Britskými aj slovenskými médiami preletela v novembri 2019 senzačná správa, že rodina Thomsonovcov z britského mesta Selsey vyhrala v lotérii Euromilióny neuveriteľných 122 miliónov eur.

Šťastný pár tvorí Lenka, pôvodom zo slovenskej dediny Raková v okrese Čadca, a jej anglický manžel Steve. Práve on podal výherný tiket vedľa obchodu, kde Lenka pracuje.