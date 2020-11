12. november 2020 ELA Zo Slovenska Slováci, nechýba vám 58 miliónov eur? Prehľadajte všetky vrecká!

Hľadá sa slovenský Euromilionár! Takýto bombastický titulok obletel Slovensko 17. októbra. A hľadá sa ďalej!

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Prvý slovenský jackpot v histórii Eurojackpotu padol v žrebovaní ešte 16. októbra 2020 vo výške 58 807 427,70 eur. Stalo sa to po prvýkrát od 9. októbra 2015, kedy sa Slovensko zapojilo do medzinárodnej lotérie Eurojackpot, do ktorej je momentálne zapojených 18 členských štátov.

Čas sa kráti

Tento dátum, ale iný rok, je pre výhercu symbolický. Víťaz mal predplatenú stávku, s ktorou sa po prvýkrát zúčastnil v žrebovaní, 9. októbra 2020. Vtedy však nevyhral nič. Úspech zaznamenal až o ďalší týždeň. Vyhral takmer 59 miliónov eur.

Šťastlivec podal tiket v Košickom kraji, neznamená to, že výhercom je Východniar. Nič to nemení na tom, že dotyčný/dotyčná má už iba niekoľko dní na vyzdvihnutie závratnej sumy.

Buď víťaz o výhre ani nevie alebo ide o stratený či dávno vypraný tiket, možnosťou je aj to, že je to taktika. „Je úplne bežné, že výhercovia sa o svoju výhru neprihlásia hneď, ale využijú uvedenú lehotu. Podrobnejšiu evidenciu však v tomto smere neevidujeme,“ cituje Skokanovú denník Korzár.

35 kalendárnych dní sa výhercovi začalo odpočítavať 16. októbra. Prihlásiť by sa teda mal do 19. novembra.

Prísne tajné

„Nemusí mať strach, že by sa to o ňom rýchlo rozkríklo. TIPOS má prísne štandardy kontaktu s výhercami. O celom procese bude informovaný len minimálny a nevyhnutný počet zamestnancov tak, aby sa zabránilo úniku informácií,“ vysvetlila Ivana Skokanová, hovorkyňa spoločnosti TIPOS.

Slovenský hráč vyhral vďaka náhodnej stávke, čiže čísla na potvrdení o uzavretí stávky boli náhodne vygenerované. Jeho stávka mala iba jeden tip – stĺpec s číslami 5, 11, 35, 44, 50 a s powerballovými číslami 4 a 10.

Dobrou správou je, že výhry od TIPOS-u sa nezdaňujú, čiže dostane celú sumu. Ak by sa výherca o svojich takmer 59 miliónov eur neprihlásil, peniaze budú vrátené do fondu výhier.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk