Zdroj: Dnes24.sk KOLAPS zdravotníctva stále hrozí: Matovič nech komunikuje menej EMOTÍVNE, hovorí Visolajský Lekárske odborové združenie (LOZ) chce upokojiť emócie a konštruktívne rokovať s vládou. 21. november 2022 Zo Slovenska

21. november 2022 Zo Slovenska KOLAPS zdravotníctva stále hrozí: Matovič nech komunikuje menej EMOTÍVNE, hovorí Visolajský Lekárske odborové združenie (LOZ) chce upokojiť emócie a konštruktívne rokovať s vládou.

Zdroj: Dnes24.sk

Lekárske odborové združenie (LOZ) trvá na splnení všetkých ôsmich požiadaviek na riešenie situácie v zdravotníctve, kompromis naďalej ponúka v platovej otázke. Jeho zástupcovia o tom informovali počas pondelkového rokovania na Úrade vlády SR, ktoré má pokračovať o 14.00 h.

Rokovanie sa zaseklo

Rokovanie sa podľa šéfa odborárov Petra Visolajského „zaseklo“ pri prvom bode memoranda. „Teda v tom, kde žiadame poriadok vo financovaní nemocníc, zamedzenie zadlžovania nemocníc a riešenie dlhu nemocníc,“ priblížil.

LOZ kritizuje, že vládni predstavitelia unisono verejne komunikujú, že na všetkých siedmich bodoch, okrem platovej otázky, je zhoda.

Tvrdí, že formulácie k prvému bodu, ktoré mali odkomunikované s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO), sú pre ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) nové.

„Tri hodiny počúvame od ministra financií, ako je problém v prvom bode,“ povedal Visolajský.

Naposledy rokovali odborári s vládou v stredu (16. 11.), k dohode nedošlo. Minister financií po rokovaní informoval o dodatočnej finálnej ponuke na zvýšenie platov lekárov v nemocniciach. LOZ je ochotné ponuku prijať, ak vláda zvýši koeficient za odpracované roky praxe všetkým lekárom.

Menej emotívne

Predseda lekárskych odborov Peter Visolajský poprosil ministra financií Igora Matoviča, aby komunikoval menej emotívne a bol viac konštruktívny. Cez víkend si lekárske odbory a minister financií odkazovali cez sociálne siete a tlačové besedy svoje pozície pri rokovaniach.

„Robíme všetko pre to, aby sa to stihlo,“ povedal Visolajský na to, či stihnú dohodu predtým, ako začnú platiť výpovede.

Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. Trvajú na splnení ôsmich požiadaviek, ktoré navrhli na zlepšenie situácie v sektore.

PROSBA LEKÁROM V NEMOCNICIACH Predvečer rozhodujúceho dňa, chcem aj touto formou poprosiť o pomoc všetkých lekárov... Posted by Igor Matovic on Sunday, November 20, 2022

Zdroj: TASR