18. september 2022 Ľubomír Hudačko Politika

Kollár a Fico sa ZHODLI: Prípad pre psychiatrov. Podľa šéfa Smeru je Matovič duševne CHORÝ

Nedeľná diskusná relácia O 5 minút 12 na RTVS priniesla okrem iného aj stanovenie diagnózy pre ministra financií Igora Matoviča. Vyslovil ju Robert Fico.

Zdroj: TASR/Martin Baumann/Jaroslav Novák

Záver diskusie na RTVS v relácii O 5 minút 12 patril v nedeľu na obed situácii okolo strany SaS, ktorá z vlády odišla, no zároveň sa spomína jej návrat.

Moderátor tak položil otázku Borisovi Kollárovi, ako tento fakt vníma a či pripúšťa, že ak padne Igor Matovič, tak sa SaS do koalície vráti.

Kollár: Blázinec

„Dávate otázku, ktorú by malo zodpovedať konzílium psychiatrov. To je už blázinec,“ povedal bez okolkov a pokračoval:

„Nech sa k tomu vyjadria psychiatri. Čo je to za nezmysel odísť s tým, že idem povaliť druhú vládu a potom si myslieť, že keď odvoláme Matoviča, tak spokojný napochoduje do parlamentu a SaS sa pekne vráti? Veď to je psychiatria. Myslíte si, že to takto môže fungovať? Veď to bude ešte väčší konflikt. Veď ho nemôžete takto potupiť a myslieť si, že bude spokojný,“ vysvetlil svoj postoj k téme.

Robert Fico na otázku, či sa bude podieľať na odvolávaní Igora Matoviča povedal len jedno:

Reakcia Fica na Matoviča

„Matovič je duševne chorý človek. Blázinec a psychiatria sú výstižnými slovami na to, čo dnes na Slovensku máme, pokiaľ ide o vládu,“ doplnil Fico a Kollár na záver ešte stihol uštipačne poznamenať:

„Ďakujem, že to zhodnotil taký odborník, ktorý tu psychiatriu a blázinec vytváral 20 rokov,“ uzavrel Kollár s pohľadom na Fica, ktorý sa usmieval.

Kollár okrem toho v relácii uviedol, že navrhne rokovať o zmene ústavy k predčasným voľbám na začiatku najbližšej parlamentnej schôdze. Vyhlásil to v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12 na margo výzvy lídra opozičného Smeru-SD Roberta Fica, ktorý už skôr navrhol, aby bol tento bod na schôdzi zaradený ako prvý.

O predčasných voľbách

„Dajme to na začiatok, súhlasím s tým, urobím procedurálny návrh hneď na začiatku schôdze, aby sme to presadili úplne na začiatku, teda predsunuli,“ povedal Kollár s tým, že bude za návrh hlasovať a lobovať u koaličných partnerov, aby zaň hlasovali tiež.

„Keď nebudeme schopní prijímať zákony na pomoc ľudom, tak sme za predčasné voľby, ale na to je potrebný tento bod,“ poznamenal s tým, že by nechcel sedieť vo vláde, ktorá nevie pomôcť ľuďom.

Podľa Fica je prijatie zákona predpokladom akejkoľvek súčinnosti a spolupráce opozície pri ďalších rokovaniach parlamentu.

„Prerokujme ten návrh, schváľme ho v prvom čítaní a nikto nemá problém, aby Národná rada rokovala o všetkom potrebnom,“ skonštatoval. Predčasné voľby sú podľa neho jediným riešením hlbokej vládnej krízy.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR