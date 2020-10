13. október 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Kollár káže futbalistom: Choďte si pokľaknúť na Slavín! TAKTO ho uzemnil bývalý reprezentant

Predseda parlamentu Boris Kollár sa niekoľko dní po futbalovom súboji Slovenska s Írskom rozčuľoval, že si naši hráči pokľakli. Dostal však protiúder!

Slovenskí futbalisti zvíťazili ešte vo štvrtok nad Írskom 4:2 po penaltách, keď sa duel po riadnom hracom čase i predĺžení skončil bez gólov a postúpili do finále play-off EURO 2020, v ktorom 12. novembra vyzvú v bitke o postup na záverečný turnaj Severné Írsko. Líder hnutia SME RODINA však riešil niečo iné.

O čo išlo?

Slovenskí hráči na znak solidarity hnutiu Black Lives Matter spoločne s Írmi a neskôr so Škótmi (v nedeľu 11. 10.) pokľakli ako znak podpory. V pondelok večer to Kollár skritizoval na svojom Facebooku.

„Priatelia, nedá mi sa k tomu nevyjadriť. Slovenskí futbaloví reprezentanti si pred futbalovým zápasom proti Írsku pokľakli, aby tak vyjadrili znak úcty a podpory hnutiu Black Lives Matter, ktoré stojí za rasovými nepokojmi a vyrabovanými obchodmi v USA. Neviem, prečo mali futbalisti potrebu si uctiť túto organizáciu, keď len nedávno sa dištancovali od ľudí, ktorí vyvesili na štadióne transparent s textom White Lives Matter,“ začína sa Kollárov status na sociálnych sieťach.

Tvrdý status

Politik však neskončil, pretože jeho príspevok má aj ďalšie vety. „Ak sa už teda chcú pliesť futbalisti do politiky, tak mohli podobné gesto urobiť, keď zabili nášho občana v Belgicku, vtedy by to dávalo nejaký zmysel,“ pokračoval Kollár.

„A ak už máte takú silnú potrebu pred niekým pokľaknúť, tak choďte na Slavín, alebo na Duklu, tam sú pochovaní tí, ktorí za to stoja,“ zakončil.

Reakcia futbalistu

Futbalisti sú známi tým, že majú v obľube sociálne siete, takže sa k nim tieto slová dostali. Tu je reakcia niekdajšieho reprezentanta Erika Jendriška. „Radšej by som sa staral o opatrenia, ktoré absolútne nedávajú zmysel, pretože polovici vecí nerozumiete, napríklad športu,“ odvracia úder Jendrišek na Facebooku.

„Keďže pokľakli aj Škóti, určite to bolo nariadenie od FIFA alebo UEFA. Tak ako my musíme dodržiavať zákazy a naše deti nemôžu ani trénovať, ale v škole sú aj tak spolu,“ dodáva 37-násobný slovenský reprezentant.

„Takže, aj futbalisti majú niektoré veci nakázané, preto nehľadajme senzáciu tam, kde nie je,“ uzavrel Jednrišek.

Boris Kollar radšej by som sa staral o opatrenia ktore absolutne nedavaju zmysel..preto lebo polovici veci nerozumiete... Posted by Erik Dyšo Jendrišek on Monday, October 12, 2020

