12. október 2020 Milan Hanzel Správy Spor Matoviča so Sulíkom naberá na obrátkach: Už nie je mojím priateľom, hlási premiér

Odchod Richarda Sulíka z ústredného krízového štábu vyvolal dusno vo vládnej koalícii. Lídrovi SaS adresoval štipľavé odkazy premiér Igor Matovič aj dnes.

Zdroj: TASR/Dano Veselský , TASR/Jaroslav Novák

Všetko to začalo v nedeľu po tom, čo Sulík opustil rokovanie pandemickej komisie, a následne sa vyjadril pre médiá. „Veľmi ma prekvapilo, že nikto z odborníkov nemá dáta. Nevieme, koľko z nakazených chodí pravidelne do fitnescentra, divadla, reštaurácií,“ povedal novinárom minister hospodárstva. Bola to jeho reakcia na návrh „znovuzatvorenia“ posilňovní, barov, divadiel a podobných prevádzok či inštitúcií, čo by škodilo ekonomike. Informovali sme o tom aj v tomto článku.

Nakladá mu ďalej

Igor Matovič (OĽANO) sa do neho za to okamžite pustil. „Hoci majú povinnosť byť na ústrednom krízovom štábe, prídu tam na chvíľu, nevypočujú si argumenty. V pohode si odídu na obedík, hoci koniec zasadnutia najdôležitejšieho krízového štábu je v nedohľadne, a idú sa opäť hrať na pekných pred médiá ako počas prvej vlny,“ nechal sa počuť predseda vlády.

Správanie Sulíka označil za mimoriadne nezodpovedné, mimoriadne neľudské a nehodné, aby sa tak správal predseda koaličnej strany.

Zdá sa, že Matovič to Sulíkovi len tak neprepáči, pretože dnes ešte pritvrdil. „Človek, ktorý si nebol schopný v takto kritickej situácii ustúpiť zo svojho komfortu, nemá žiadne morálne právo očierňovať špičkových odborníkov, ktorí sa na pandemickej komisii aj na ústrednom krízovom štábe zaoberali touto témou,“ poznamenal Matovič pred pondelkovým rokovaním vlády.

Kríza koalície?

Nie je žiadnym tajomstvom, že obidvoch politikov spája aj priateľstvo. Teda, žeby to bola minulosť? „Toto nebudem tolerovať. Robil to od prvej vlny, že podrážal nohy a ja som ho považoval za kamaráta,“ vyhlásil Matovič a pokračoval: „V rozhodujúcej chvíli podrazil Slovensko. Pichol dýku do chrbta a nemá moju dôveru ako priateľ!“ Po týchto slovách sa začína pochybovať o sile vládnej koalície, ktorá kvôli sporu už nestojí na takých pevných nohách.

Odporúča mu odchod

Premiér zastáva názor, že v strane SaS by si mali nájsť dôstojnejšieho reprezentanta, ktorý bude túto stranu viesť. Na to sa Sulík vyjadril takto: „O tom, kto bude líder SaS, rozhodnú členovia v tajnej voľbe na kongrese. Už som lídrom 12 rokov, po skončení tohto volebného obdobia to bude 15 rokov. Všetko má svoj koniec!“

Reakcia Pellegriniho

K roztržke Sulíka s Matovičom sa vyjadril už aj líder strany HLAS – SD Peter Pellegrini. „Ako je možné, že predseda vlády dopustí takýto signál spoločnosti, ak chce následne nejakú disciplínu, dôveru a držiavanie pravidiel,“ uviedol Pellegrini na pondelkovej tlačovej konferencii.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR