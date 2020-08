26. august 2020 MI Politika Nemám čas na blbosti! Vybuchol primátor Hlohovca a hovorí o vládnom populizme

Mestá a obce už dávnejšie kričia, že Matovičov sociálny balíček za 500 miliónov eur musí z veľkej časti zaplatiť práve samospráva. Miroslav Kollár (Za ľudí) odhalil, aký je v tom zmätok.

Po ére sociálnych balíčkov Smeru sa aj Igor Matovič ako čerstvý premiér rýchlo poponáhľal predstaviť svoj vlastný balík sociálnych opatrení za pol milióna eur. Ukazuje sa však, že vláda až teraz zisťuje, koľko to celé vlastne bude stáť a ako sa finančne vyrovná so samosprávami, ktoré jej sľuby o bezplatnej MHD majú zaplatiť.

Už majú dosť aj vlastní!

Vládu za jej sociálny balíček kritizujú aj koaličníci. Kriticky vystupujú primátori, starostovia a župani, ktorí upozorňujú, že nápad s autobusmi zadarmo musia zaplatiť z vlastných rozpočtov.

Ozval sa aj zakladateľ OĽaNO Jozef Viskupič, ktorý je dnes trnavským županom. Pripomenul, že Matovičova vláda so samosprávami vôbec vopred neriešila, čo bude sociálny balíček pre ne znamenať a ako ho zaplatia.

„Neviem, koľko ešte znesú primátori, starostovia a župani, ale mne vykypelo dnes,“ vybuchol už otvorene primátor Hlohovca Miroslav Kollár, ktorý je zároveň koaličným poslancom parlamentu za stranu Za ľudí.

Na Facebooku zverejnil šťavnatý list, ktorý adresoval ministerstvu financií. Od srdca v ňom vysvetľuje, čo všetko musí teraz riešiť v súvislosti s dátami o bezplatnej doprave.

Nemám čas na blbosti

Kollárov pohár trpezlivosti pretiekol, keď dostal od ministerstva financií mail s požiadavkou, aby im zaslal podklady k dopadom zavedenia MHD zadarmo, „lebo čuduj sa svete, aj tento sľub zaplatia kraje, mestá a obce,“ ironicky dodáva primátor.

„Vzhľadom na to, že ide o tretí rovnaký email za dva dni a niekoľký príklad neadekvátneho prístupu k mestám za ostatné mesiace, odpovedal som nie s rozumom, ale od srdca,“ priznáva sa Miroslav Kollár.

Nasrdený hlohovecký primátor približuje, že svoju ostrú odpoveď píše pri plnom vedomí ako člen vládnej koalície, ktorý to s ňou myslí dobre… Ale práve rieši komunitné šírenie koronavírusu v meste a skutočne „nemá čas na blbosti“.

Ministerstvu odpisuje, že požadované podklady dodá, ale skôr by očakával, že „vláda si najskôr zozbiera dáta, a potom sľubuje sociálne balíčky, ktoré zaplatíme my dole – mestá, obce a župy“. A v konečnom dôsledku to budú zrejme občania, cez avizované zvýšenie miestnych daní a poplatkov.

Vláda sľubuje, že niečo dá

Samosprávy to majú o to ťažšie, že sa momentálne boria aj s veľkým výpadkom príjmov v súvislosti s koronakrízou. Vláda im zatiaľ sľúbila len to, že si môžu od štátu výhodne požičať.

A kto zaplatí miliónový účet za bezplatnú MHD? Vláda zatiaľ žiadny konkrétny prísľub nedala. Stále sa o tom rokuje.

Minister financií Eduard Heger na tlačovej konferencii so zástupcami samospráv 20. augusta povedal len to, že vláda bude zodpovednejšia a spravodlivejšia ako predchádzajúce vlá­dy.

„Budeme pokračovať v rokovaniach so samosprávou, aby sme uchopili najmä dve opatrenia – bonus pre deti do 15 rokov a dopravu zadarmo. Zasadnú naši odborníci, pozrú sa na konkrétne čísla a pripravia návrh, aby mohol byť od januára funkčný,“ uviedol minister financií.

Hlohovecký primátor a neúspešný kandidát na predsedu strany Za ľudí Miroslav Kollár je však vo svojom liste mierne skeptický: „Verím, že dáta nebudú slúžiť len pre potreby štatistiky, ale aj ako podklad pre výpočet kompenzácií výpadkov príjmov za bezplatnú MHD v dôsledku tohto populistického „sociálneho“ opatrenia.“

NEVIEM, KOĽKO EŠTE ZNESÚ PRIMÁTORI, STAROSTOVIA, ŽUPANI, MNE VYKYPELO DNES. Dostal som mail z ministerstva. Vraj sme...

