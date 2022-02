13 Galéria Zdroj: Instagram.com/michaldomonkos Búrlivý rozchod moderátora Domonkoša: Ozaj napadnutie či snaha blondíny o medializáciu? Dabingový herec a moderátor Michal Domonkoš (40) nie je z tých, ktorí sú v kruhu umelcov známi bulvárnymi škandálmi. O to prekvapivejší je aktuálny pretras jeho divokého rozchodu s blonďatou Ivetou. 15. február 2022 ELA Magazín

Michal Domonkoš, ktorý je rodákom z Bratislavy, patrí medzi slovenskú dabingovú špičku. Za mikrofónom stojí už od svojich dvanástich rokov.

Stále slobodný herec a moderátor nikdy nebol na pretrase bulváru a je známy najmä ako perfekcionista. Jeho hlas môžete poznať z veľkého množstva filmov a seriálov.

Okrem iných sú to Harry Potter (Draco Malfoy), Pán prsteňov (Sam), Alf (Brian) a ďalšie. Zviditeľnil sa tiež účinkovaním v jojkárskom počine Policajti v akcii a ako režisér slovenského znenia pripravoval aj obľúbený film Avatar či turecké seriály.

Bez servítky na plné ústa

O súkromí sympatického moderátora, ktorý je „stará škola“ a je známy svojím džentlmenským správaním, sa donedávna verejne vedelo málo. O to bizarnejšie znie škandalózny pretras jeho rozchodu dnes už s expriateľkou Ivetou. Svoj vzťah verejne priznali presne pred mesiacom, v polovici januára. Diváci ich mohli vidieť aj v kulinárskej šou Bez servítky a vtedy sa zdalo, že tým dvom nič nechýba.

Dnes doslova BEZ SERVÍTKY začala blonďatá fitnes blogerka, ktorej profil na Instagrame sleduje vyše dvadsaťtisíc fanúšikov, vyťahovať vlastný scenár ich rozchodu.

Podľa informácií Nového Času mala po nedávnej hádke s moderátorom skončiť s vážnymi poraneniami na urgentnom príjme.

„Žiaľ, je to pravda. Skončila som na urgente. Mám bolesti, čakám na termín u neurológa. Pár už netvoríme,“ objasnila pre Nový Čas. Moderátor ostal vo svojich vyjadreniach strohý.

„Reagujem a odpovedám na vaše otázky. S Ivetou sme sa rozišli. Ostatné jej tvrdenia, na ktoré ste sa pýtali, sú nepravdivé. Mám na to aj dôkazy. Ak čokoľvek bude zverejnené, čo by poškodilo moje meno a osobu, budem to riešiť právnou cestou,“ napísal v SMS správe. Dôkazy poskytnúť odmietol. No dnes sa rozhodol odhaliť aj druhú stranu mince.

Moderátor reaguje

Podľa nášho blízkeho zdroja naozaj medzi partnermi došlo minulý týždeň k hádke. Svedčí o tom aj nahrávka, ktorú máme k dispozícii, a na ktorej je Iveta tá, ktorá je hysterická. Michal po hádke odišiel do práce s tým, aby sa z jeho bytu odsťahovala. Čo aj urobila za pomoci neznámeho muža.

O „dramatickom“ opise jej zdravotného stavu a o tom, že jej moderátor mal fyzicky ublížiť, ako to opísala Novému Času, sa však Domonkoš dozvedel až z jej SMS. Iveta v nej píše o tom, že „keby pri tom, ako ju zhodil, spadla na niečo ostrejšie, mohla byť dávno mŕtva“.

A keďže má „len“ problémy s pohybovaním hlavy, krku, a zákaz športovať, moderátora sa pýta, či sa mieni na tom finančne podieľať. Inak sa vidia na súde.

To všetko potvrdil v utorok vo večerných hodinách aj samotný moderátor na sociálnej sieti v rozsiahlom statuse. Ako na úvod priznáva, medializovanie tohto rozchodu ho mrzí, ale pokladá za dôležité v záujme ochrany svojej dobrej povesti brániť sa.

Zdôrazňuje a chce poukázať aj na obsah predmetnej SMS expartnerky: „Z ktorej som sa dozvedel o jej "údajných“ komplikáciách, ako aj o tom, či ju mienim finančne odškodniť alebo situáciu riešiť súdnou cestou a rovnako chcem poukázať na súkromný video záznam, ktorý bol zhotovený v deň ukončenia nášho vzťahu, v dobe, kedy som svoju priateľku videl poslednýkrát. A, v neposlednom rade, chcem upozorniť na záznam, z ktorého je zrejmé, že bývalá priateľka po údajnom „napadnutí“ mala priestor, čas a zjavne aj fyzickú kondíciu, aby sa z môjho bytu odsťahovala bez akéhokoľvek obmedzovania jej osoby. Celá situácia ma mrzí, jej želám len všetko dobré a názor na udalosti, ako sa odohrali, si každý môže spraviť sám," napísal Domonkoš. Nižšie nájdete aj video, ktoré zverejnil.

Nebolo to prvýkrát?

Iveta si 14. februára na Deň svätého Valentína neodpustila na sociálnej sieti uštipačné poznámky. „Toľko vecí by som chcela napísať, že by sa to sem ani nezmestilo. Tak len budem citovať jeden z mojich obľúbených od Nory: ,NEDAJTE si (kvetmi a sladkými rečičkami) o**bať hlavy.‘ Aby ste s nimi neskončili u neurológa ako ja.“

Podľa viacerých našich zdrojov chodí Iveta momentálne normálne do práce a tí, ktorí ju poznajú, potvrdzujú, že blondína má búrlivú povahu a je to ona, kto bol viackrát iniciátorom fyzických útokov na expartnerov. Svedčia o tom aj niektoré komentáre pod článkami, ktoré evidentne pochádzajú z blízkeho okolia fitnes blogerky.

VIDEO: Moderátor Michal Domonkoš sa rozhodol ozrejmiť pozadie hádky a zverejnil aj toto video.

Zdroj: Dnes24.sk