Zdroj: TASR/Martin Baumann , Facebook.com/Barbora Richterová Kollár sa stal otcom DVANÁSTEHO dieťaťa: POZRITE, aký status mu venoval Matovič Potomstvo Borisa Kollára sa opäť rozrástlo. Chlapček dostal netypické hebrejské meno a medzi gratulantmi sa ocitol aj minister financií Igor Matovič. 21. júl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

21. júl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Kollár sa stal otcom DVANÁSTEHO dieťaťa: POZRITE, aký status mu venoval Matovič Potomstvo Borisa Kollára sa opäť rozrástlo. Chlapček dostal netypické hebrejské meno a medzi gratulantmi sa ocitol aj minister financií Igor Matovič.

Podnikateľ a predseda Národnej rady SR Boris Kollár sa teší z ďalšieho potomka. Politik, ktorému prischla prezývka multiotecko, má v poradí dvanáste dieťa. Chlapček sa narodil jeho partnerke Barbore Richterovej.

Svojská gratulácia

Sympatická brunetka sa po pôrode pochválila na sociálnej sieti roztomilým záberom detskej ručičky. Prezradila tiež, že chlapec dostal meno Aron.

Ku gratuláciám sa pridal aj minister financií Igor Matovič. Ako je to už u neho zvykom, poňal to svojsky. Zablahoželal Kollárovi a zároveň si nepriamo kopol do Richarda Sulíka, s ktorým má dlhodobé spory.

„… nuž, nie je koaličný partner ako koaličný partner. Kým jeden otravuje Slovensko svojimi mindrákmi, druhý zatiaľ vlastnoručne rieši skutočné problémy Slovenska,“ napísal na Facebooku Matovič.

Kollárove „mamičky“

Líder hnutia Sme rodina má deti s viacerými ženami. S Barborou Richterovou ide už o druhého potomka, majú spolu už syna Artura. Dve deti mal zatiaľ len s jedinou parnterkou, Andreou Heringovou, a to dcérku Saru Zoe a syna Borisa.

Medzi Kollárove „mamičky“ patria aj známe mená, ako jeho parlamentná kolegyňa Petra Krištúfková či speváčka Barbora Balúchová.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

… nuž, nie je koaličný partner ako koaličný partner. Kým jeden otravuje Slovensko svojimi mindrákmi, druhý zatiaľ vlastnoručne rieši skutočné problémy Slovenska 🤪 #GratulujemBoris Posted by Igor Matovic on Thursday, July 21, 2022

Zdroj: Dnes24.sk