12. september 2022 Barbara Dallosová Správy Politika TÝMTO komentárom Slovenka totálne ZOTRELA Matoviča: Ten sa chcel pochváliť, ale... Ďalší status ministra financií, ktorý vyvolal ošiaľ. Igor Matovič naznačil, aký by mal byť nový minister školstva. A dočkal sa podľa mnohých trefnej reakcie.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Igor Matovič v nedeľu (11. 9.) prezradil ministerských kandidátov na tri zo štyroch uvoľnených postov. Kandidátom na ministra hospodárstva je Karel Hirman, ministerstvo spravodlivosti by mohol viesť Viliam Karas a rezort zahraničia Rastislav Káčer. Meno možného ministra školstva však ešte nepadlo, Matovič ale niečo naznačil v statuse na Facebooku.

Výsmech Gröhlingovi

Minister financií v uplynulých dňoch viackrát spochybnil schopnosti odchádzajúceho ministra školstva Branislava Gröhlinga. Urazil ho aj v statuse, v ktorom naznačuje, že novým šéfom rezortu by mal byť odborník.

Podľa Matoviča je v hre viacero zaujímavých kandidátov, pričom každý z nich je „nezávislý fachman v odbore“.

„Ak by ste sa mali rozhodnúť vy a mali by ste vo finále výberu fachmana zo školstva a vyučeného obuvníka s kariérou kaderníka celebrít – kto by bola vaša voľba? Moja je jasná,“ napísal Matovič narážajúc na Gröhlinga, ktorý pred politickou kariérou pracoval ako kaderník.

Drsný komentár

Ako to už pri statusoch Igora Matoviča býva, komentáre sa začali len tak sypať. A boli rôzne. Matoviča, pochopiteľne, na sociálnych sieťach sledujú jeho podporovatelia, tí s ním v komentároch súhlasili. Našlo sa ale aj mnoho odporcov, ktorí poukazovali na to, že viaceré rezorty na Slovensku nevedú odborníci a pripomenuli tiež Matovičove prehrešky z minulosti, ako napríklad plagiát diplomovky.

Jeden komentár však vyčnieva. Slovenka v ňom proti Matovičovi otočila jeho vlastnú zbraň a tiež mu dala na výber z dvoch možností.

„Ak by ste sa mali rozhodnúť vy a mali by ste vo finále výberu fachmana v odbore financií alebo zákerného a pomstychtivého človeka, ktorý vôbec nerozumie financiám (čo aj sám deklaroval, že rodinné financie spravuje manželka, lebo on financiám nerozumie) a ešte aj opajcoval diplomovku – kto by bola vaša voľba? Moja je jasná,“ kontruje jedna z užívateliek.

Zablokovaná europoslankyňa

Komentár má bezmála dve tisícky lajkov a všimla si ho aj satirická stránka Zomri, ktorá skonštatovala, že je zvláštne, že ešte nebol odstránený.

Len včera totiž Igor Matovič na Facebooku zablokoval europoslankyňu Luciu Ďuriš Nicholsonovú, ktorá sa v komentári k jeho statusu vyjadrila kriticky. Aj tento jeho status sa týkal Branislava Gröhlinga, ktorého sa Ďuriš Nicholsonová zastala.

Prečo sme zatiaľ nevybrali novú ministerku či ministra školstva? Máme viacero zaujímavých kandidátov a nechceme urobiť... Posted by Igor Matovic on Saturday, September 10, 2022

