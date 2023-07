5 Galéria Zdroj: TASR/AP KONIEC po 52 rokoch?! Elton John odohral záverečný koncert rozlúčkového turné Legendárny hudobník Elton John odohral pravdepodobne posledný koncert svojej dlhoročnej kariéry. 9. júl 2023 Kultúra

9. júl 2023 Kultúra KONIEC po 52 rokoch?! Elton John odohral záverečný koncert rozlúčkového turné Legendárny hudobník Elton John odohral pravdepodobne posledný koncert svojej dlhoročnej kariéry.

76-ročný britský hudobník Elton John sa v roku 2018 vybral na svoje rozlúčkové turné Farewell Yellow Brick Road Tour. Aj vďaka pandémii sa napokon natiahlo na neuveriteľných 5 rokov. Odohral počas neho tri stovky koncertov a potešil viac ako šesť miliónov fanúšikov.

Posledný koncert

Všetko v sobotu (8. júla) ukončilo záverečné vystúpenie v Štokholme. Keďže išlo o jeho pravdepodobne posledný koncert v kariére, cestu do švédskej metropoly merali desiatky tisíc priaznivcov.

„Hrať pre vás bolo mojou krvou a vy ste boli úplne skvelí,“ odkázal publiku v švédskej Tele2 aréne.

Počas záverečného koncertu, ktorý trval viac ako dve hodiny, zazneli známe hity Bennie and the Jets, Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Rocket Man a Candle in the Wind. Skladbu Don't Let The Sun Go Down On Me venoval svojej kapele, štábu a najbližšej rodine.

Elton John sa ešte pred koncertom v Štokholme rozlúčil aj s publikom v jeho rodnej Británii. Na hudobný festival v Glastonbury prilákal 120-tisíc návštevníkov.

Desiatky rokov radosti

Ako pripomína BBC, išlo o jedno z najlepšie zarábajúcich koncertných turné vôbec. Na vystúpenia Eltona Johna sa predali vstupenky za 900 miliónov dolárov.

Elton John na záver rozprával o „52 rokoch čistej radosti z hudby“ a potvrdil, že už nevyrazí na žiadne ďalšie turné. Počas kariéry odohral takmer 4 600 vystúpení po celom svete a získal päť cien Grammy.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

5 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: Dnes24.sk