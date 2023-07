Zdroj: TikTok.com/razza699 , Unsplash.com Dvadsať z vás musí VYSTÚPIŤ! Cestujúci zažili pred štartom lietadla nepríjemné PREKVAPENIE Mal to byť úplne normálny let. Všetko sa zmenilo v momente, keď kapitán chytil do ruky mikrofón. 9. júl 2023 Zo zahraničia Cestovanie

Lietadlo spoločnosti easyJet smerovalo zo španielskej turistickej destinácie na ostrove Lanzarote do anglického Liverpoolu. Lietadlo malo vzlietnuť v stredu o 21.45 hodine, no pre zlé poveternostné podmienky odštartovalo až o 23.30.

Krátka dráha a zlé počasie

Krátko pred odletom chytil kapitán lietadla do ruky mikrofón.

„Ďakujeme, že ste si dnes vybrali tento let. Nakoľko je vás toľko, lietadlo je moc ťažké,“ cituje slová pilota dailymail.co.uk s tým, že kapitán pokračoval: „V kombinácii s krátkou dráhou a so súčasnými nepriaznivými podmienkami tu na Lanzarote to znamená, že lietadlo nemôže pre vysokú hmotnosť vzlietnuť.“

Ponuka, ktorá sa neodmieta?

Celú situáciu na palube nahral jeden z cestujúcich na video, ktoré umiestnil na TikTok.

Následne prišiel šok. „Ak je to možné, rád by som požiadal až 20 dobrovoľníkov, aby sa rozhodli dnes večer neletieť do Liverpoolu. Dobrovoľník dostane odmenu. Suma, ktorú nám uviedla spoločnosť easyJet, je 500 eur pre každého, kto sa rozhodne dnes večer neodletieť,“ povedal kapitán.

Hovorca spoločnosti easyJet prezradil, že ponuku sa napokon rozhodlo využiť 19 cestujúcich.

Foto: ilustračné

Vystúpili by ste z lietadla za 500 eur aj vy?



Áno 67% Neviem 19.8% Nie 13.2%

#easyJet's Captain asked 20 passengers to leave the aircraft because it was overweight and wouldn't be able to takeoff from #Lanzarote due to wind and warm weather. The flight from Lanzarote to #Liverpool was delayed by about 2 hours.



🎥 ©razza699/TikTok#Spain #uk #aviation pic.twitter.com/oa8pi4Imox — FlightMode (@FlightModeblog) July 8, 2023

