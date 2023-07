Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Aké počasie bude v auguste? Prvá PREDPOVEĎ odhaľuje, čo nás čaká Aké počasie nás čaká počas druhej polovice letných prázdnin? Prvé predpovede ukazujú, na čo sa musíme pripraviť. 9. júl 2023 Zo Slovenska

9. júl 2023 Zo Slovenska Aké počasie bude v auguste? Prvá PREDPOVEĎ odhaľuje, čo nás čaká Aké počasie nás čaká počas druhej polovice letných prázdnin? Prvé predpovede ukazujú, na čo sa musíme pripraviť.

Úvod letných prázdnin sa nesie v znamení najväčších horúčav v tomto roku. Na niektorých miestach Slovenska sa môžu teploty šplhať až k +37 °C.

Zdá sa, že horúce leto si budeme môcť užiť dosýta. Nasvedčujú tomu aj prvé vyhliadky na august.

Čo nás čaká v auguste?

Nasledujúci mesiac bude podľa iMeteo.sk nadpriemerne teplý. „Nové vyhliadky na august naznačujú, že tento letný mesiac bude teplejší oproti dlhodobému priemeru. Priemerná najvyššia teplota na Slovensku v mesiaci august je +27,2 °C a odchýlka by sa mohla pohybovať od 1 do 1,5 °C nad priemerom. Na Záhorí a na Považí by dokonca mohlo byť v priemere až o 2 °C teplejšie,“ informuje portál.

Dokonca to vyzerá tak, že nadpriemerne teplý by mohol byť aj september!

Mesiac vhodný na dovolenku

„Čo sa týka zrážok, august by mal byt zrážkovo normálny − priemerné zrážky počas augusta sú 52,4 mm. O niečo suchšie by mohlo byť len na severozápade Slovenska. Nadpriemerné zrážky sa na našom území v auguste neočakávajú,“ informuje iMeteo.sk.

Podľa modelu ECMWF sa v auguste očakáva aj o niečo menej veterné počasie.

„Ak plánujete v auguste dovolenku na Slovensku, tak vedzte, že tento mesiac sľubuje horúce počasie s priemernými zrážkami. Treba však mať na pamäti, že počasie v ten-ktorý deň sa môže líšiť od tejto prognózy, keďže táto mesačná predpoveď je zhotovená na základe priemerných hodnôt,“ dodal portál.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk