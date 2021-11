Zdroj: TASR/Erika Ďurčová KONIEC tréningov a krúžkov: Nezaočkované DETI sú podľa rezortu zdravotníctva rizikom Deti a mladí sa od pondelka nemôžu zúčastňovať na tréningoch či krúžkoch v prípade, že ochorenie COVID-19 neprekonali alebo sa nemôžu preukázať negatívnym výsledkom testu. 22. november 2021 Zo Slovenska

22. november 2021 Zo Slovenska KONIEC tréningov a krúžkov: Nezaočkované DETI sú podľa rezortu zdravotníctva rizikom Deti a mladí sa od pondelka nemôžu zúčastňovať na tréningoch či krúžkoch v prípade, že ochorenie COVID-19 neprekonali alebo sa nemôžu preukázať negatívnym výsledkom testu.

Voľnočasové aktivity pre časť detí vo veku od dvoch do 12 rokov sa od pondelka obmedzili. Po novom sa nemôžu zúčastňovať na tréningoch či krúžkoch v prípade, že ochorenie COVID-19 neprekonali alebo sa nemôžu preukázať negatívnym výsledkom testu.

Režim pre deti

Organizácie ako Rada mládeže Slovenska, iniciatíva Dajme hlas deťom či občianske združenie (OZ) Rodičia.sk preto žiadajú, aby pre túto vekovú kategóriu platil režim ako doposiaľ, teda aby sa považovali za plne očkovaných, prípadne, aby testy pre nich boli bezplatné.

Poukázali tiež na to, že takáto situácia nemá v iných európskych krajinách obdobu. „Deti by nemali podliehať obmedzeniam pri svojich rozvojových aktivitách a ak štát vyžaduje testovanie, mali by byť deťom neinvazívne testy dostupné bezplatne,“ uviedli v spoločnom stanovisku.

Domáce testy

Domáce testy by mali podľa organizácii deťom platiť aj na mimoškolské aktivity, a to obzvlášť v prípade, keď sa realizujú v nemenných skupinách so známymi účastníkmi. Hovoria, že ide o rovnaké testy, ktoré štát plánuje distribuovať firmám pre OTP režim zamestnancov.

Zdôraznili, že vyhlášky hovoria, že pri preukázaní sa negatívnym testom musí byť jasná identita osoby. Z čestného prehlásenia o teste podpísaného rodičom je identita dieťaťa jasná.

Ak testy, tak bezplatne

Organizácie tvrdia, že si uvedomujú zložitú pandemickú situáciu. Vyzývajú na návrat, aký platil predtým, pričom apelujú na dôležitosť vývinu a vývoja detí. „Deti a mládež, zvlášť tie do 12 rokov, neohrozuje pandémia tak ako dosahy samotných obmedzení, ktoré im bránia žiť. Pravidlá pre prezenčnú výučbu a mimoškolské aktivity musíme urobiť tak, aby sme nevytvárali žiadne diskriminačné bariéry. Ak teda napríklad chceme vyžadovať testy, mali by im byť poskytnuté rovnako ako pri školskej dochádzke, teda bezplatne,“ povedal Matej Stuška za OZ Rodičia.sk.

Predseda Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák poznamenal, že aktivity pre deti a mládež by mali mať osobitný režim a zjednotené pravidlá. „Z podhľadu vývinu jednotlivca sú voľnočasové mimoškolské aktivity nenahraditeľné iným typom aktivít a rovnocenné k pravidelnej školskej dochádzke. Výskum Rady mládeže Slovenska potvrdil ich dlhodobý pozitívny dosah na jednotlivca,“ reagoval.

Obetovali sme deti

Andrea Hajdúchová z iniciatívy Dajme deťom hlas doplnila, že od začiatku tretej vlny predstavujú deti a mládež vo veku do 19 rokov zlomok hospitalizovaných, konkrétne 3,76 percenta zo všetkých 11 833 hospita­lizovaných. „Napriek tomu, že deti nezaťažujú zdravotníctvo, sme ich už predošlé školské roky obetovali pre predstavu ochrany rizikových skupín, ktorú sa – nie kvôli deťom – nepodarilo zabezpečiť,“ uviedla.

Rovnako tiež kluby a občianske združenia, ktoré sa deťom venujú, dodali, že obmedzenia pre deti vplývajú likvidačne a ohrozujú udržateľnosť celého sektora voľnočasových a športových aktivít pre deti a mládež.

Predstavujú epidemiologické riziko

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR tvrdí, že citlivosť tejto problematiky vníma. Hovorí však, že situácia, ktorá vznikla, vyplynula z odporučenia konzília odborníkov vzhľadom na to, že deti v danej kategórii zväčša nie sú zaočkované a predstavujú epidemiologické riziko.

„Uvedená problematika bude ešte predmetom diskusie, ak budeme môcť epidemiologické riziko znížiť iným spôsobom, môžeme na základe odbornej debaty toto rozhodnutie prehodnotiť,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová s dôvetkom, že rezort zdravotníctva veľmi pozorne sleduje trendy, ako aj vývoj v oblasti ochrany detí pred vírusom.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Dnes24.sk