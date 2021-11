Zdroj: TASR/Milan Kapusta Prísne opatrenia môžu ZDEVASTOVAŤ slovenský šport: PREŽIJE hokejová liga lockdown? Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku nie je ružová. To všetci vieme. Od pondelka (22. 11.) začnú platiť tvrdé pravidlá pre celé Slovensko. Lenže, myslelo sa aj na náš profesionálny šport? 21. november 2021 han Šport

Mnohí máte iste v pamäti situáciu spred dvoch rokov, kedy sa o víťazovi hokejovej Extraligy rozhodlo za „zeleným stolom“. Samozrejme, mohla za to šíriaca sa pandémia koronavírusu. Lenže, teraz je situácia odlišná a očkovanie malo podobným scenárom zabrániť. Nestalo sa, preto čelí náš šport ďalšej náročnej skúške.

To, že nejde o žart a hokejovým klubom za nových podmienok hrozí krach či koniec sezóny, nám potvrdila Aneta Büdi, riaditeľka spoločnosti, ktorá riadi slovenskú najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž.

Keď si to premietneme do režimu základ, podľa COVID automatu, nesmú sa v červených, bordových a čiernych okresoch konať hromadné podujatia.

Čo hrozí?

Najnovšie opatrenia, ktoré prijala vláda, a začnú platiť od pondelka, sú tvrdé a pocíti to väčšina Slovákov. Vo vyhláške, ktorú nájdete TU, sa však riešia hlavne základné epidemiologické záležitosti a na šport ako taký, sa príliš neberie ohľad. Výsledok takéhoto postupu však pocítia tisícky ľudí, ktorí sú u nás zapojení do športovej sféry. Príkladom je Tipos extraliga.

„Ako predstavitelia slovenského profesionálneho hokeja sme verili, že vďaka podpore očkovania sa nebude opakovať stav z minulej sezóny a zápasy sa budú môcť hrať pred slušne zaplnenými hľadiskami. Sme jednoznačne zástancami pozitívnej motivácie pre ľudí. Aj vláda všetkým sľubovala, že očkovanie je výhra a sloboda,“ píše sa na facebookovej stránke najvyššej hokejovej súťaže bezprostredne po vydaní opatrení. Nič z toho sa však nezmenilo, čo nám potvrdila Aneta Büdi.

„Dá sa povedať, že zbrklé rozhodnutie vlády môže mať dopad na slovenský hokej, hlavne na extraligu,“ uviedla pre Dnes24.sk šéfka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK).

Slová šéfky

„Poviem to tak, že sme nepočítali s obmedzeniami aj pre zaočkovaných fanúšikov… Veď, kým do nákupných centier je možný vstup neobmedzeného počtu ľudí v režime OP, na štadióny sa dostane len minimálny počet osôb, ktoré sú zaočkované či prekonali COVID-19. Keď si predstavíme, ako taký klub funguje, daná situácia je pre chod klubu prakticky nemožná,“ poznamenala Aneta Büdi.

Ako dodala, hrať zápasy prakticky bez fanúšikov alebo len s dvesto priaznivcami, ako navrhuje naša vláda, je zlé. „Keď tento fakt premietneme do ekonomickej sféry klubov, je to likvidačné! Hrať bez fanúšikov bude pre niektoré kluby priam katastrofálne a pochybujem, že by takýto stav bez kompenzácii prežili,“ vyriekla šéfka APHK. Väčšina klubov prežila posledné mesiace len tak-tak.

Sú kluby, ktoré prežili uplynulé mesiace, ale ďalší takýto stav nezvládnu. Pre nich je to obrovská rana. Môže to znamenať predčasné ukončenie sezóny? „Nechcem hovoriť dopredu, pretože v prvom rade ide o záchranu životov, ale ak nebudú obmedzenia vykompenzované, bezpochyby to môže znamenať aj predčasné ukončenie sezóny,“ podotkla.

Pri takomto scenári treba byť však ostražitý, pretože koniec mužskej najvyššej súťaži bude mať dopad aj na mládežnícke kategórie.

Reakcia SZĽH

Požiadali sme o stanovisko aj SZĽH a ich odpoveď vám prinášame v celom znení:

„Slovenský zväz ľadového hokeja vníma novoprijaté opatrenia ako likvidačné pre profesionálny aj mládežnícky šport na Slovensku. Uvedomujeme si závažnosť situácie na Slovensku a chceme zdôrazniť, že zdravie ľudí musí byť na prvom mieste. Je však náročné vnímať prijaté opatrenia spravodlivo, ak sa pozrieme na ostatné segmenty covid automatu, napríklad obchodné centrá, alebo ak porovnáme krajiny v Európe a vo svete, kde je pre zaočkovaných ľudí garantovaná sľúbená sloboda. Deti a mládež denne rozvíjajú svoje vedomosti v laviciach, no fyzická aktivita, ktorá je dôležitá pre ich zdravie a psychicky rozvoj im umožnená nie je. Pandemická komisia by mala zvážiť dlhodobé následky takýchto krokov. Vyzývame kompetentných, aby zabezpečili fungovanie mládežníckeho športu a pri tvorbe opatrení prizývali aj zástupcov športových zväzov. Veríme, že Vláde SR nie je šport na Slovensku ľahostajný a prehodnotí účasť aspoň zaočkovaných divákov na zápasoch profesionálnych športových klubov. V opačnom prípade hrozia následky, ktoré budeme vnímať v slovenskom športe desiatky rokov.“

