KONIEC životu ako z rozprávky: Nevlastná dcéra Lavrova skončila na sankčnom zozname

Británia vo štvrtok uvalila sankcie na ďalších 59 ruských jednotlivcov a firiem vrátane súkromnej vojenskej spoločnosti známej ako Vagnerova skupina. Na zozname je aj šesť subjektov z Bieloruska. Ide o súčasť opatrení v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP.

Vláda v Londýne uviedla, že najnovšie zmrazenie aktív sa zameriava na 33 jednotlivcov a 26 subjektov, ako aj na šesť ďalších subjektov spojených s bieloruským režimom, ktorý podporuje Putinovu vojnu na Ukrajine.

Vagnerova skupina (v zahraničí známa pod označením Wagner Group) je západnými vládami a analytikmi obviňovaná z porušenia ľudských práv v Afrike a účasti na konfliktoch v Sýrii či Líbyi. Britské tajné služby tvrdia, že Putinových vojakov na Ukrajine podporujú aj ruskí súkromní žoldnieri.

