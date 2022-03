8 Galéria Zdroj: TASR/Michal Svítok , Twitter.com/MFA Russia Kto je pravá ruka Putina? Lavrova oslovujú „pán NIE“, píše básne a šťavnato nadáva Najčastejšie sa s ruskou politikou spája meno Vladimira Putina. Kto je však Sergej Viktorovič Lavrov? A viete o ňom niečo? 19. marec 2022 Magazín

19. marec 2022 Magazín Kto je pravá ruka Putina? Lavrova oslovujú „pán NIE“, píše básne a šťavnato nadáva Najčastejšie sa s ruskou politikou spája meno Vladimira Putina. Kto je však Sergej Viktorovič Lavrov? A viete o ňom niečo?

Sergeja Viktoroviča Lavrova nemožno len tak prehliadnuť. Diplomat a politik s arménskymi koreňmi, je už dlhé ruky pravou rukou samotného ruského prezidenta. Čo vieme o Lavrovovi, ktorý je od roku 2004 ministrom zahraničných vecí?

Dobré vzťahy sa potrhali

Ako pripomína iNews, Lavrov v búrlivom prejave nedávno varoval, že Rusko bude pokračovať vo svojej „vojenskej operácii“ až do „konca“.

Verejnosť si však spomína aj na iného Lavrova. „Ale nebolo to vždy takto. Lavrov bol po svojom 10-ročnom pôsobení v OSN v rokoch 1994 až 2004 široko rešpektovaný, vybudoval si tam silný vzťah s bývalým americkým diplomatom Johnom Kerrym a raz potešil novinárov večernou dodávkou vodky počas rokovania o Sýrii,“ (v roku 2016, pozn. red.) vracia sa do minulosti iNews.

Prezývka ako znak tvrdosti?

Vedeli ste, že ministra zahraničných vecí Ruskej federácie prezývajú „pán Nie“? Takéto oslovenie sa spája s jeho komunikáciou. „V Moskve sa dobre hrá tento štýl tvrdého rozprávania sa. Lavrov raz odpovedal na pokarhanie vtedajšieho britského ministra zahraničných vecí Davida Milibanda otázkou: Kto ste, že mi kážete?,“ opisuje iNews.

No podľa The Moscow Times počas ich vzájomnej komunikácie prebrali zahraničné médiá aj slovo „ku*va“. To malo padnúť práve v tejto otázke.

Podľa tamojšieho ruského periodika to však bolo celé inak. Noviny citujú samotného Lavrova, ktorý to vysvetlil v časopise Esquire.

„Povedal som Milibandovi, že jeden z európskych ministrov v osobnom rozhovore so mnou nazval (bývalého gruzínskeho prezidenta, pozn. red.) Mikaila Sakaashviliho zas*aným šialencom. Je to lož Britov,“ cituje jeho slová The Moscow Times a ďalej vysvetľuje, že nadávka podľa nich nezaznela z úst ruského ministra.

Tak či onak, dokáže sa ostro „naštartovať“.

Ako zase pripomínajú ruské noviny Russia Beyond, Lavrov je známy svojím silným temperamentom. „Bývalé ministerky zahraničných vecí USA Hillary Clintonová a Condoleezza Riceová pripúšťajú, že ich ruský náprotivok môže byť často rozhorčený,“ poznamenali noviny.

Podľa iNews sa mal Lavrov nedávno vysmiať novinárom. Keď sa ho reportér CNN spýtal, či chce Moskva zvrhnúť pre súčasnú krízu Zelenského vládu, Lavrov ho označil za „neslušného“. „Teraz pracuje na Ukrajine. Nakazil sa nezdvorilosťou,“ odsekol rázne.

Píše poéziu, brnká na gitaru a…

Povedali by ste ale, že Lavrov píše poéziu, hrá na gitare a obľúbil si aj šport? „Vždy myslím na Spartak,“ (moskovský futbalový tím, pozn. red), vyznal sa v minulosti pre The Moscow Times.

A oslovila ho dokonca aj západná hudba. „Mám rád folk, jazz. Páči sa mi, ako hrá Igor Butman. A, samozrejme, mám rád The Beatles. A Franka Sinatru,“ netají sa hudobným výberom.

V New Yorku rúbal drevo

Pred niekoľkými rokmi o ňom viac prezradil jeho známy. „Lavrov je celkom fit a je vyšportovaný,“ povedal Jurij Kobaladze. „Má dobrý apetít, ale vždy je štíhly a v dobrej kondícii. Asi mu pomáha to, že tak rád štiepi polená a rúbe drevo.“

„Dokonca aj vo vidieckej rezidencii ruského veľvyslanca v New Yorku často žiadal záhradníkov, aby mu nechali niekoľko guľatých polien na rúbanie,“ povedal o ňom jeho bývalý spolužiak, ktorého ďalej cituje Russia Beyond.

Je však otázne, či tieto slová neboli vyslovené len v rámci akejsi stratégie o dobrom „zdravom imidži“, ktorú používajú mocní politici a politické špičky na celkom svete.

🇷🇺🇷🇸 'Music has connected us': Ivica Dacic presented Sergey Lavrov a guitar made from pear tree, signed ‘To my brother Sergey on his 70th birthday’, and received from his Russian colleague a microphone in return. #Russia #Serbia #Lavrov #Moscow #Belgrade pic.twitter.com/y9lhmlLfke — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 18, 2020

Nevie mu prísť na meno

Viac je však isté to, že pre ukrajinsko-ruskú vojnu sa od neho začínajú odvracať niektoré osobnosti, s ktorými bol v kontakte – medzi nimi je aj Andrej Vladimirovič Kozyrev, bývalý ruský minister zahraničných vecí. Ten ho neskôr požiadal, aby odstúpil.

„Lavrov je právoplatne sankcionovaný USA a EÚ, bol mojím zástupcom v 90. rokoch. Kedysi mi kryl chrbát. Dnes by som si dával pozor, keby stál za mnou,“ napísal verejne na Twitteri.

Lavrov, rightfully sanctioned by the US and EU today, was my deputy in the 90s. Used to have my back.



Today, I would watch my back if he was behind me. pic.twitter.com/a47XArhEYb — Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) February 25, 2022

Prepychový život

V týchto dňoch sa jeho meno čoraz viac spája s nevlastnou dcérou. Polina Kovalevová je 26-ročné mladé dievča, ktoré žije v Londýne luxusným životom, a podľa niektorých zdrojov ho má financovať sám Lavrov. Píše o tom denik.cz.

Polina svoj prepychový život doteraz s radosťou ukazovala na Instagrame, na fotkách zverejňovala to, ako si vie užiť dovolenky na súkromných super jachtách, a že si môže dovoliť obliecť si aj tie najdrahšie módne kúsky. Jej účty však na sociálnych sieťach už nenájdeme.

Polina ale aj naďalej žije na vysokej nohe. „Jej biologický otec nie je super bohatý. Nemá manžela oligarchu. Napriek tomu si vo veku 21 rokov kúpila prestížny byt na Kensington High Street za 4,4 milióna libier a jej životný štýl je ako non-stop dovolenka,“ cituje novinárku Daily Mail.

Kovalevová sa možno preto čoskoro dostane na zoznam ruských oligarchov, proti ktorým sú namierené britské ekonomické sankcie.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ — Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022

