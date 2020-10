Dnes o 11:22 Tunde Zo Slovenska Koronavírus: Takmer 4-tisíc testov odhalilo "len" 500 nových prípadov

Na Slovensku boli za nedeľu zistené nové prípady nákazy koronavírusom. Celkovo evidujeme už 20 355 pozitívne testovaných ľudí.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Počas nedele (11. 10.) bolo zistených 504 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo eviduje Slovensko už 20 355 pozitívne testovaných ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na svojom webe.

Počas včerajšieho dňa bolo otestovaných 3 998 ľudí.

Nové prípady

Medzi pozitívne testovanými je 256 žien a 248 mužov vo veku od 1 do 89 rokov. Najviac pozitívnych testov sa zaznamenalo v Prešovskom kraji (127), nasledoval Košický kraj (121), Bratislavský (80), Trenčiansky (73), Žilinský (50), Trnavský (31), Banskobystrický (14) a Nitriansky (8).

„V nemocniciach je hospitalizovaných 393 ľudí s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň. Na JIS je 12 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 36 ľudí,“ informuje o tom Ministerstvo zdravotníctva SR s tým, že aktívnych prípadov ochorenia je v našej krajine aktuálne 14 263.

Pribudlo ďalších 400 vyliečených pacientov, celkovo je teda v našej krajine z ochorenia vyliečených 6 031 ľudí. Našťastie, počet úmrtí sa nezvýšil. Celkový počet úmrtí v súvislosti s koronavírusom je 61.

Výskyt COVID-19

Hygienici na sociálnej sieti uviedli, že početnejší výskyt ochorenia COVID-19 vo svojej územnej pôsobnosti hlásili regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave, Bardejove, Michalovciach, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši a Košiciach.

RÚVZ Michalovce zaznamenal výskyt ochorenia najmä v rodinách. „COVID-19 bol potvrdený aj v školách, na pracoviskách či v zdravotníckych zariadeniach,“ dodali. Regionálni hygienici v Trenčíne a Liptovskom Mikuláši potvrdili ochorenie najmä u osôb na pracoviskách, v športových kluboch, zdravotníckych zariadeniach a tiež medzi ich úzkymi kontaktmi. V pôsobnosti RÚVZ Bardejov a Košice pribúdajú podľa hygienikov nové prípady najmä spomedzi aktívne dohľadaných kontaktov.

Nové opatrenia

Od 15. októbra budú na Slovensku platiť prísnejšie protiepidemické opatrenia, a to dovtedy, kým sa kĺzavý 7-dňový medián nezníži pod 500. Vyhlásil to v nedeľu (11. 10.) premiér Igor Matovič. „Zjednodušene povedané, potrebujeme dostať denný počet prípadov pod 500,“ povedal premiér, ktorý neočakáva, že to klesne pod túto hranicu už v priebehu týždňa.

Ilustračný obrázok

Zdroj: Dnes24.sk/TASR