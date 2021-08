4 Galéria Zdroj: TASR/Maroš Černý Korzo v meste na východe Slovenska ožilo: Môže za to socha herca Jozefa Kronera, FOTO Tóna Brtka z oscarového filmu Obchod na Korze pripomína od piatka (13. 8.) na sabinovskom korze nová bronzová socha Jozefa Kronera v životnej veľkosti. 15. august 2021 han Kultúra

15. august 2021 han Kultúra

Korzo v meste na východe Slovenska ožilo: Môže za to socha herca Jozefa Kronera, FOTO

Tóna Brtka z oscarového filmu Obchod na Korze pripomína od piatka (13. 8.) na sabinovskom korze nová bronzová socha Jozefa Kronera v životnej veľkosti.

Slávnostne ju tam spolu s jej autorom, sochárom Jurajom Karnišom a autorom myšlienky Štefanom Lompartom prezývanom Časár odhalila jeho dcéra Zuzana Kronerová.

Vznik sochy od začiatku myšlienky až po vytvorenie bronzového odliatku trval tri roky. Podľa jej autora je odkazom pre ďalšie generácie.

„Sabinovské korzo sa volá Námestie slobody. Film hovorí o slobode a moja socha Tóna Brtka je tiež o tom, aby sa sloboda nestala niečím, na čo sme si jednoducho zvykli. Aj vo filme ľudia chodili po chodníku, tancovali, spievali, ráno sa zobudili. Susedov Židov brali, odvážali ich preč, bolo to strašné. Tá vec sa môže udiať kedykoľvek. Ak dovolíme niekomu robiť to, čo nechceme a budeme len ticho stáť, tak sloboda nám bude zobraná. Je to dar a výsada,“ povedal Karniš.

Získali Oscara

Kroner stvárnil vo filme postavu stolára Tóna, ktorému švagor vybavil arizáciu obchodu s galantériou. Poľská herečka Ida Kaminska stvárnila postavu majiteľky obchodu, vdovy Rozálie Lautmannovej. Brtko nemá odvahu vystupovať ako arizátor a ostáva pre Lautmannovú iba pomocníkom. Obchod na Korze získal v roku 1966 amerického filmového Oscara za najlepší cudzojazyčný film.

„Socha nám pripomína film, ktorý ukazuje naše najboľavejšie obdobie slovenských dejín. Na toto obdobie nesmieme nikdy zabudnúť. Ja si preto strašne vážim jednak, že vznikla tá myšlienka, vážim si všetkých Sabinovčanov, že si pripomínajú už desaťročia to, že tu vznikal tento geniálny film,“ povedala Kronerová.

Mesto tolerancie

„Autor sochy veľmi pekne povedal, že nedajme si zobrať slobodu. Naše mesto Sabinov je mestom tolerancie. Máme tu sedem náboženstiev, päť kresťanských cirkví. Spolupracujeme v rámci ekumény, tolerujeme sa, pomáhame si a chcem by som, aby to tak bolo i v budúcnosti,“ doplnil primátor Sabinova Michal Repaský s tým, že socha je podľa neho ďalším dielom pomyselnej mozaiky cestovného ruchu v meste.

Miesta, na ktorých film vznikal, môžu návštevníci Sabinova spoznať pomocou 11 informačných tabúľ na interaktívnom filmovom chodníku.

„Od roku 2004 je tu symbolický obchod, neskôr vynovený v roku 2015. Veľa ľudí sem chodí, pýta sa na to a fotografuje sa. Táto socha bude ďalšia pridaná hodnota nielen k filmovému chodníku ako jej 12. zastavenie, ale zároveň pred symbolickým obchodom sa stane fotobodom podobne. ako majú Bratislavčania Čumila,“ dodal historik Juraj Vrábel.

