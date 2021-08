Zdroj: TASR/Ján Krošlák Premiér navštívil obec Kalište vypálenú nacistami. Ľudia po ňom kričali, že je fašista V Kališti sa konala pietna spomienka pri príležitosti 76. výročia vypálenia obce. 14. august 2021 Zo Slovenska

14. august 2021 Zo Slovenska Premiér navštívil obec Kalište vypálenú nacistami. Ľudia po ňom kričali, že je fašista V Kališti sa konala pietna spomienka pri príležitosti 76. výročia vypálenia obce.

Vypálená obec Kalište ukazuje, že mier a život v pokoji nie je samozrejmosťou. V príhovore počas sobotného podujatia Stretnutie generácií v obci Kalište v Banskobystrickom okrese to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). Obec Kalište počas druhej svetovej vojny vypálili nacisti.

Krutosť nacizmu

S príhovormi na podujatí vystúpili aj podpredseda Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS), podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter či verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

„Toto je miesto, ktoré ukazuje, akú krutosť mala druhá svetová vojna, akú krutosť majú v sebe nacizmus a fašizmus. Toto je čas, keď sa môžeme pozrieť na toto krásne miesto a myslieť na to, čo tu ľudia museli prežívať," vyhlásil premiér s tým, že je to miesto, kde ľudia preukázali nesmierne hrdinstvo, na ktoré nesmieme nikdy zabudnúť.

Odkaz pre ďalšie generácie

„Prichádzame na toto miesto, aby sme si uctili pamiatku hrdinov tejto obce, ktorí riskovali svoje životy a nakoniec nimi za svoju odvahu zaplatili. Boli zavraždení a ich domy boli vypálené,“ poznamenal.

Podľa neho Kalište nie je miesto len na spomienky. „Je to aj miesto silného odkazu pre nás, pre naše deti, aby sme nikdy nedopustili, aby sa takáto krutosť v našich životoch opakovala,“ zdôraznil. „Preto, prosím, pamätajme na hrdinov tohto miesta, ale aj ďalších miest, ktoré na Slovensku máme,“ uviedol.

Podpredseda NR SR Milan Laurenčík v príhovore vyzdvihol bojovníkov v Slovenskom národnom povstaní (SNP), ktorí bolo odhodlaní bojovať za slobodu a preukázali obrovské množstvo odvahy.

Podľa verejnej ochrankyne práv z Kališťa zmizol po druhej svetovej vojne život, nie však spomienky. Ako poznamenala, obec bolo významným centrom v rámci Slovenského národného povstania (SNP) a jeho obyvatelia sa do histórie zapísali ako postavy napomáhajúce partizánom v boji proti nacistickým silám.

Vypočul si urážky

Počas Hegerovho príhovoru mu do reči skákali ľudia, ktorí po ňom vykrikovali, že je fašista. Premiér na to reagoval tým, že je to veľký výdobytok demokracie, pretože každý môže povedať svoj názor. „Povedzme si však, že do demokracie patrí práve to, aby to bolo slušné a aby to neobmedzovalo slobodu druhých ľudí. Takže pokiaľ je to v tomto duchu, je to správe, pretože to je to, čo sme chceli a za čo sme bojovali,“ ukončil Heger.

Obec Kalište bola vypálená 18. marca 1945 v skorých ranných hodinách nemeckými jednotkami a jej obyvatelia boli vyvraždení. Priestor je od februára 1961 národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Zdroj: TASR