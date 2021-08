Zdroj: YouTube.com Kostarika: Krajina ŠŤASTNÝCH patriotov, ktorí sú právom hrdí na svoje bohatstvo Určite ste už videli videá z kostarických pláží, kde sa to drobunkými korytnačkami len tak hemžilo! S najväčšou pravdepodobnosťou zachytávajú deň „arribada“. Čo to je? 22. august 2021 ts Cestovanie

Džungle, vodopády, vulkány, rajské pláže aj romantické pozorovanie východu a západu slnka počas jedného dňa. To všetko ponúka „bohaté pobrežie“, ktoré je rozlohou len o niečo väčšie ako Slovensko. Cestovateľka Betty vás prevedie jednou z najšťastnejších krajín sveta – Kostarikou.

Rozmanitá príroda

Krajina má najvyššiu biodiverzitu na svete. Odhaduje sa, že tu žije až 500-tisíc rôznych druhov zvierat, mnohé z nich sú vzácne alebo ohrozené. Najbežnejším cicavcom v krajine je opica. Nájdete ich takmer úplne všade! Národným zvieratkom ale nie sú. „Zvieraciemu trónu tu kraľuje "bambi“. Jeleňa majú dokonca nakresleného aj na jednej z bankoviek," prekvapuje Betty.

Kostarická príroda je nádherná a domáci obyvatelia si na ňu dávajú dobrý pozor. Až 25 % z celkovej rozlohy krajiny je chránených.

Určite ste už videli videá z kostarických pláží, kde sa to drobunkými korytnačkami len tak hemžilo! S najväčšou pravdepodobnosťou zachytávajú deň „arribada“, kedy okolo 100-tisíc korytnačiek masovo prichádza na pláže, kde znesú neuveriteľných 10 miliónov vajíčok! Tieto pláže sú dôkladne chránené.

Šťastní patrioti

Kostarika sa radí medzi najšťastnejšie krajiny sveta. „Vyplýva to z takzvaného Happy planet indexu, ktorý uvádza, že táto krajina investuje svoje peniaze do rozvoja zdravotníctva, vzdelávania a na dôchodky,“ vysvetľuje Betty.

Čo jedia šťastní ľudia na Kostarike? Základom ich stravy je ryža, čierna fazuľa, chlieb, mäso, šaláty a ovocie. Na raňajky vám radi ponúknu gallo pinto – ryžu zmiešanú s čiernou fazuľou.

Kostaričania sú skutoční patrioti! „Svoju krajinu asi naozaj ľúbia, pretože si každý deň púšťajú štátnu hymnu,“ prekvapuje Betty. To, že je to šťastný národ, cítiť a počuť z každej strany. Už pri pozdrave na vás miesto „hello“ alebo „dobrý deň“ zvolajú „pura vida“, čo v doslovnom preklade znamená „jednoduchý život“. „Používajú to na pozdrav alebo na vyjadrenie toho, že všetko je ok! Sami uvádzajú, že "pura vida“ nie je len pozdrav, ale ide o celkový štýl života," dodáva Betty.

Ďalšie zaujímavosti o krajine a zvykoch jeho obyvateľov sa dozviete vo VIDEU, ktoré v spolupráci s Dnes24 pripravila cestovateľka Betty.

Zaujímavosti o cestovaní po exotických krajinách pre vás bude Betty pripravovať každý týždeň. Najbližšie sa môžete tešiť na Taliansko.

