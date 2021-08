Zdroj: YouTube.com Švajčiarsko: Krajina „fialovej„ kravy a šťastných čokoholikov, ktorí si často nerozumejú Švajčiari ročne zjedia až 10 kilogramov čokolády na osobu! Napriek tomu majú najmenej obéznych ľudí. 8. august 2021 ts Cestovanie

Vedeli ste, že na svete existuje miesto, kde ľudia hrajú kravičkám, aby boli šťastné a dávali dobré mlieko? Krajina, kde sa z ľudí stávajú čokoholici a napriek tomu majú najmenej obéznych ľudí? Vitajte vo Švajčiarsku!

Švajčiarsko je síce označované za jednu z najdrahších krajín sveta, no na druhej strane má najvyššiu kvalitu života. Môže za to kvalitná čokoláda či dokonalá príroda? Cestovateľka Betty vám prezradí viac.

Vášniví čokoholici

Švajčiari sú kvalitou svojej čokolády známi po celom svete. Ročne vyprodukujú až 40 % svetovej produkcie. Švajčiarska čokoláda má dokonca na svedomí, že sa zo Švajčiarov stali čokoholici. „Ročne zjedia až 10 kilogramov čokolády na osobu,“ šokuje Betty. Napriek tomu majú najmenej obéznych ľudí!

Ak sa sladkému vyhýbate, no na potulkách krajinou túžite ochutnať niečo echt švajčiarske, určite si dajte syrové fondue, teda roztopený syr, do ktorého si namáčate kúsky chlebíka. Alebo ochutnajte raclette, malé panvičky so zemiakmi, zapečené so syrom. Nič luxusné, no nebíčko v papuľke zaručené!

Tisíce jazier

Koho by v lete nelákala voda! Ak sa vyberiete na dovolenku do Švajčiarska, určite sa choďte okúpať do niektorého z jazier. Tie švajčiarske sú údajne najkrajšie na svete. Nájdete ich tam až 7-tisíc, takže je z čoho vyberať a určite sa v nich nebudete tlačiť ako na bratislavskom Draždiaku.

Morča na prenájom

Švajčiarsko je krajina, kde žijú nielen šťastní ľudia, ale aj zvieratá. Obyvatelia sa nestarajú len o blaho kravičiek, ale aj tak malých tvorov, ako sú morčatá. Tieto zvieratká totiž označujú za spoločenské tvory. „Podľa švajčiarskeho nariadenia o ochrane zvierat musí byť morčiatkam poskytnutý primeraný sociálny kontakt so zvieratkami rovnakého druhu,“ prekvapuje Betty.

V praxi to teda znamená, že ak vaše srdiečko zapiští po morčati, musíme si kúpiť dve, aby jednému nebolo smutno. „Ak vám jedno náhle umrie, môžete si druhé dočasne prenajať,“ vysvetľuje Betty.

A aby sme nezabudli, Švajčiari majú až tri oficiálne úradné jazyky – nemčinu, francúzštinu a taliančinu. „Okrem toho majú ešte jeden národný jazyk, takzvanú rétorománčinu,“ dodáva Betty. Zdá sa vám, že je tých jazykov nejako priveľa? Ak sa tam ako turisti budete cítiť trochu stratení, lebo nebudete domácim rozumieť, zostaňte pokojní. Aj oni sami si medzi sebou často nerozumejú.

Ďalšie zaujímavosti o krajine a zvykoch jeho obyvateľov sa dozviete vo VIDEU, ktoré v spolupráci s Dnes24 pripravila cestovateľka Betty.

Zaujímavosti o cestovaní po exotických krajinách pre vás bude Betty pripravovať každý týždeň. Najbližšie sa môžete tešiť na Kostariku.

