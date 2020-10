19. október 2020 Správy Kotlebovci sú proti testovaniu, ale ich šéf to PREPÍSKOL: Oháňa sa fotkou Židov!

Odmietajú celoplošné testovanie ľudí na COVID-19, ktoré sa chystá. Reč je o členoch strany ĽSNS, ktorí to dávajú jasne najavo. Aj ich líder Marian Kotleba.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ako je už známe, testovať sa budú všetci obyvatelia Slovenska starší ako desať rokov. Hlavná časť testovania sa uskutoční v dňoch od 30. októbra do 1. novembra a v dňoch od 6. do 8. novembra. V dňoch od 23. do 25. októbra sa uskutoční pilotné testovanie so zameraním na okresy, v ktorých sa v súčasnosti najviac šíri ochorenie COVID-19.

Kvôli tomu sa rozdelilo obyvateľstvo na dve skupiny. Tá, ktorá súhlasí s krokom premiéra Igora Matoviča, a druhá, ktorá je zásadne proti.

Sú proti

Zástupcovia parlamentnej strany ĽSNS sú jednoznačne presvedčení, že takýto krok je neprípustný. Marian Kotleba to dal jasne najavo na sociálnej sieti. „ĽS Naše Slovensko absolútne odmieta plošné testovanie ľudí. Tiež odmietame, aby vláda obyvateľstvo podprahovo zastrašovala nasadením armády. Plošné testovanie je syndrómom kolektívneho vnímania akoby viny celých skupín, v tomto prípade okresov. Keď toto dovolíme, kde sa to zastaví?“ píše sa na tejto facebookovej stránke.

Použitá fotka Židov

„Čo bude ďalej? Rozdelia nás do skupín a podľa výsledkov označia? Postavia nás k múru alebo naložia na vlak?“ pokračuje príspevok takýmito vetami. Práve takéto slová by sme nečakali od človeka, ktorý bol uznaný vinným zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd.

„Ľudia, naozaj sme jedinou parlamentnou stranou, ktorá ešte nestratila triezvy pohľad a nemá zastrené vnímanie? Plošné testovanie obyvateľov, a ešte s nasadením armády – to už naozaj nie je sranda! Bdejme!“ nájdeme tiež v príspevku.

Zarážajúce je, že k príspevku je pripnutá aj fotografia, na ktorej sú Židia v koncentračnom tábore…

ĽS Naše Slovensko absolútne odmieta plošné testovanie ľudí. Tiež odmietame, aby vláda obyvateľstvo podprahovo... Posted by Marian Kotleba on Sunday, October 18, 2020

